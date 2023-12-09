12月8日外交部例行記者會全文

外交部發言人汪文斌（中評社 海涵攝） 中評社北京12月9日電（記者 海涵）外交部發言人汪文斌12月8日主持例行記者會，並就暢通中外人員往來、中歐關係、瀾湄合作、南海問題、中日關係等回答中外媒體提問。以下為問答全文：



汪文斌：2023年1月8日對新冠病毒感染實施“乙類乙管”後，中國政府持續優化外國人來華簽證和入境政策，促進中外人員往來。作為臨時措施，中國駐外使領館自2023年12月11日至2024年12月31日，按原收費標準的75%收取來華簽證費。具體情況可向中國駐當地使領館咨詢。



香港中評社記者：據報導，印尼旅遊與創意經濟部部長桑迪亞加7日表示，為促進旅遊和經濟，印尼正考慮對中國、美國、澳大利亞等20國公民實施免簽證入境政策。此前，馬來西亞已對中國公民實施入境30天內免簽政策，泰國也面向中國遊客實施了階段性免簽政策。昨天，中國同新加坡宣布達成30天互免簽證安排，中國與周邊國家間互免簽證範圍正在進一步擴大。發言人對此有何評論？



汪文斌：中方歡迎便利中外人員往來的措施。我們願同相關國家共同努力，為暢通中外人員往來創造有利條件，提供更多便利。



路透社記者：台灣“國防部”今天表示，一個中方的氣象氣球於周四越過了“台灣海峽中線”。外交部能否提供關於氣球地點或目的的信息？此外，台灣“外交部”今天表示，對於結束與台灣關係轉向中國的拉美國家，中方沒有履行承諾。外交部對此有何評論？



汪文斌：首先我要糾正你一個錯誤說法，台灣是中國的一部分，不存在什麼“國防部”“外交部”。關於你提到的第一個問題，我不掌握有關情況，這也不是一個外交問題。關於你提到的第二個問題，我想說的是，中國和拉美國家之間的正常友好關係不斷深入發展，相關互利合作正在積極推進。無論台灣民進黨當局說什麼做什麼，都改變不了這樣一個良好發展勢頭。



《中國日報》記者：12月7日，瀾滄江—湄公河合作第八次外長會在北京舉行，王毅外長和緬甸副總理兼外長丹穗共同主持會議。發言人能否介紹會議取得了哪些成果？



汪文斌：昨天，瀾湄合作第八次外長會在北京成功召開，中共中央政治局委員、外交部長王毅和緬甸副總理兼外長丹穗共同主持會議，柬埔寨副首相兼外交大臣宋金達、泰國副總理兼外長班比、越南外長裴青山、老撾黨中聯部部長通沙萬出席。會議圍繞“共同邁向現代化、培育次區域發展新優勢”主題，回顧了瀾湄合作進展，規劃了下階段重點工作，為瀾湄合作第四次領導人會議做好了籌備，凝聚了共識。

