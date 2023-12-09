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外交部：台當局改變不了中拉關係良好發展
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2023-12-09 00:29:56
外交部發言人汪文斌（中評社 海涵攝）
中評社北京12月9日電（記者 海涵）外交部發言人汪文斌12月8日在例行記者會上指出，無論台灣民進黨當局說什麼做什麼，都改變不了中拉關係良好發展勢頭。
有外媒記者提問說，台灣外事主管部門8日表示，“對於結束與台灣關係轉向中國的拉美國家，中方沒有履行承諾。”中方對此有何評論？
汪文斌就此回應，中國和拉美國家之間的正常友好關係不斷深入發展，相關互利合作正在積極推進。無論台灣民進黨當局說什麼做什麼，都改變不了這樣一個良好發展勢頭。
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