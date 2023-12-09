外交部：中歐領導人會晤坦誠、深入、富成效

外交部發言人汪文斌（中評社 海涵攝） 中評社北京12月9日電（記者 海涵）第二十四次中國—歐盟領導人會晤日前在北京舉行。外交部發言人汪文斌12月8日在例行記者會上表示，雙方認為，此次會晤坦誠、深入、富有成效，增進了中歐雙方相互瞭解，深化了戰略溝通，凝聚了合作共識。



汪文斌表示，此次中歐領導人會晤恰逢中國和歐盟建立全面戰略夥伴關係20周年、中歐領導人會晤機制建立25周年。會晤期間，習近平主席予以會見，李強總理同歐盟兩位主席舉行會晤，雙方就事關中歐關係的戰略性問題、中歐各領域對話合作、雙方重點關切、全球治理以及重大國際和地區問題交換了看法。



一是明確了中歐關係的發展方向，雙方同意發揮好中歐領導人會晤和五大高層對話的引領作用，加強對話合作，妥善管控分歧，增強中歐關係的穩定性、互惠性。二是確定了中歐加強互利合作的重點領域，在貿易投資、綠色發展、數字經濟、人工智能、地理標誌、知識產權、出口管制等領域加強對話合作。三是彰顯了中歐加快恢復人員往來的積極意願，支持加強中歐人文交流，同意明年舉行中歐高級別人文交流對話機制新一次會議。四是發出了中歐攜手應對全球性挑戰的有力信號，支持踐行多邊主義，加強國際協調，推進世界貿易組織、國際金融體系改革，共同應對氣候變化、生物多樣性、糧食安全、公共衛生等全球性挑戰。



歐盟領導人會後積極評價此次會晤，同時表示高度關注貿易不平衡、產能過剩等問題。關於貿易不平衡問題，汪文斌指出，我們要看到中歐貿易現狀是宏觀經濟環境、國際貿易條件和雙方產業結構共同作用的結果，不能簡單地歸責給某一方，或者歸咎於市場准入問題。歐方反復提及去年對華貿易逆差大漲，這更多是受到能源價格、地緣政治等因素的影響，具有特殊性。今年歐盟對華貿易逆差已經大幅下降。中方從不刻意追求貿易順差，中國超大規模市場將繼續向歐洲開放，我們歡迎歐洲企業分享中國高質量發展、高水平開放帶來的機遇。同時，我們也希望歐盟放寬高技術產品對華出口限制，這將有力推動雙邊貿易更加平衡發展。



關於產能過剩問題，汪文斌表示，產能過剩是一個相對概念，不能把需求限定在一個國家或地區，而是要從經濟全球化的視角去看待問題。中國新能源產業具有國際競爭力，對歐盟綠色轉型、全球應對氣候變化可以發揮重要作用。我們希望歐方客觀公正看待，不能把歐盟目前產業發展動力不足的問題歸咎於中國，不要以此為由採取貿易保護主義措施。



汪文斌說，我們願同歐方一道，落實好此次中歐領導人會晤重要共識，堅持夥伴定位，堅持互利合作，堅持對話協商，妥善管控分歧，推動中歐關係持續健康穩定發展。

