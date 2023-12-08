林靜儀稱假民調電話還恐嚇人　顏寬恒：提告

國民黨“立委”候選人顏寬。（顏寬恒競選辦公室提供） 中評社台北12月8日電／民進黨台中市二選區“立委”候選人林靜儀日前發布影片指出，她接獲選民稱接到假民調電話，竟遭對方恐嚇。對此，中國國民黨“立委”候選人顏寬恒8日開記者會駁斥，選舉期間都委託專業民意調查機構進行調查，將正式提告林靜儀散佈不實謠言，抹黑手法已構成“意圖使人不當選”之罪。



2024“立委”選舉，藍綠皆喊“決戰中台灣”，其中台中市第二選區是由民進黨現任“立委”林靜儀對上國民黨前“立委”顏寬恒，被外界認為是膠著選區。林靜儀出席“2024“總統”暨“立委”選舉反賄選”記者會時提到，最近地方選民已經接到假的民調，批評對手陣營打給自由意志的選民，卻出言恐嚇。



根據台媒報導，林靜儀指出，選民稱接到假民調電話，問去年投給誰、明年投給誰，當選民回答“投給林靜儀”時，電話那頭竟以“你都不怕喔！”進行公然恐嚇，試圖影響選民投票行為。



顏寬恒表示，要求林靜儀針對選民稱接到假民調電話，遭恐嚇一事，提出錄影、錄音等證據或當事人出面具體說明，他會彙整資料委請律師提出“意圖使人不當選”告訴。



顏寬恒指出，對手長期用繪聲繪影的方式攻擊，卻從未拿出實際的證據，作為候選人不查證還將謠言加以散播，主打自己新政治卻不斷抹黑對手，只會讓民眾越來越失望。上次補選，就指控里長協助辦座談會炒米粉，甚至將里長們與民眾帶回訊問，選舉結束就沒後續，徒留下對人民的傷害。一樣的手法捲土重來。



顏寬恒說，若有任何違法的狀況，請鄉親朋友務必留下影像證據，這樣才是保護自己，也能還给大家清白的方式，所有的檢舉人都會保密、筆錄內容也不會洩漏個人資訊，呼籲檢調勿枉勿縱。



顏寬恒指出，選舉倒數36天，對於不實的指控，他絕對會站出來按鈴申告，他鼓勵接到假民調電話的民眾，勇敢站出來檢舉。



林靜儀回覆，現在落後的民調就是因為支持者受恐嚇、不敢表態，既然這次選舉非常關鍵，顏家也想公平選舉，那她希望中二每個選區都有人幫忙監票，遏止這樣惡質選風。