聲量調查民進黨10選區危險　高嘉瑜拉警報

TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，點出10個民進黨極有可能失守的選區，包含高嘉瑜。(照:TPOC台灣議題研究中心官網） 中評社台北12月8日電／2024大選進入倒數階段，各陣營都積極衝刺選票。TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，統計“立委”候選人的網路聲量與該選區政黨版圖進行分析，今天盤點出10個民進黨極有可能失守的選區，包含台北市第4選區（內湖、南港）高嘉瑜、新北市第8選區（中和）吳崢、新北市第12選區（汐止）賴品妤等。



TPOC台灣議題研究中心在臉書粉專指出，透過QuickseeK快析輿情資料庫統計“立委”參選人的網路聲量與該選區政黨版圖進行分析，點出10個民進黨極有可能失守的選區，包含台北市第4選區（內湖、南港）高嘉瑜、新北市第8選區（中和）吳崢、新北市第12選區（汐止）賴品妤、基隆市鄭文婷、台中市第2選區（沙鹿）林靜儀、台中市第5選區（北屯、北區）莊競程、南投縣第2選區（南投、竹山）蔡培慧、高雄市第3選區（左營、楠梓）李柏毅以及台東縣賴坤成。



文章分析指出，台北市第4選區（內湖、南港）部分，2024年面對李彥秀挾選區議員第一高票以及台灣基進該選區推出吳欣岱角逐雙面夾擊下，高嘉瑜的連任之路受到高度挑戰。至於台中市第2選區（沙鹿）部分，顏寬恒挾顏家雄厚的基層實力捲土重來，而跟林靜儀在空戰部分也頻頻交火，林雖在聲量表現上不如補選聲勢高，但在蔡英文強勢助攻拉抬下，能否在選戰最後關頭翻轉選情，則值得關注。