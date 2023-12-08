苗栗陳超明拚四連霸　郝龍斌、鍾東錦跨刀

郝龍斌今日到苗栗為陳超明站台輔選。（中評社 盧誠輝攝） 中評社苗栗12月8日電（記者 盧誠輝）爭取連任的無黨籍苗栗縣第一選區“立委”陳超明今日下午成立後龍競選總部成立大會，中國國民黨前副主席、前台北市長郝龍斌前來站台表示，他和陳超明已有20幾年的交情，敢用人格保證陳超明的操守，並痛批民進黨政府貪污腐敗，才會為了轉移焦點來抹黑陳超明。客家的無黨籍苗栗縣長鍾東錦以一口流利的閩南語和後龍鄉親搏感情，他強調苗栗未來的發展絕對不能缺少像陳超明如此優秀的“立委”。



苗栗縣第一選區（竹南鎮、後龍鎮、造橋鄉、通霄鎮、西湖鄉、銅鑼鄉、三義鄉、苑裡鎮），當地俗稱“海線”。國民黨推爭取4連霸的陳超明尋求連任，民進黨提名前竹南鎮長康世明角逐。



陳超明今日下午在苗栗縣後龍鎮成立後龍競選總部成立大會，包括郝龍斌、無黨籍苗栗縣長鍾東錦、苗栗縣議會議長李文斌、前苗栗縣長劉政鴻等人都到場站台，今日是上班日的下午，但現場仍湧入近千名支持者到場力挺。



郝龍斌今日特別從台北南下為陳超明站台，他說自己和陳超明已有20幾年的交情，從兩人擔任第四屆“立法委員”開始就相交相惜，後來他先後擔任“環保署長”、紅十字會秘書長到台北市長，都一直和陳超明私下有許多互動，並互相幫忙，陳超明是他少數敢用人格保證操守的朋友。



苗栗縣是客家大縣，縣長鍾東錦輔選時經常會以客家話致詞，但他今日來到靠海閩南人較多的後龍鎮，則是用一口流利的閩南語懇託鄉親表示，他特別請假來幫陳超明站台，就因為苗栗未來的發展，絕對不能缺少像陳超明如此優秀的“立委”，他希望苗栗鄉親都能繼續支持陳超明，讓陳高票連任。



議長李文斌指出，後龍鎮是他出生長大的故鄉，目前後龍有很多建設都需要繼續推動，因此他拜託後龍鄉親一定要支持陳超明，讓他繼續為後龍爭取更多建設。同樣是後龍人的前縣長劉政鴻則是反問後龍鄉親在民進黨執政這8年過得好嗎？劉政鴻希望明年大選能夠完成政黨輪替，在“立法院”也要讓像陳超明這樣肯為苗栗打拚的“立委”繼續為鄉親服務。



郝龍斌強調，他所認識的陳超明是個出錢出力為苗栗鄉親認真服務打拚的“立法委員”，也是個正直有操守的“立法委員”，所以當2020年陳超明被污名化與被檢調調查的時候，他第一時間就打電話給陳超明，還透過人脈找了自己熟識的律師幫陳超明打官司，因為他不相信陳超明會為了新台幣1百萬元去做違背良心的事情。



郝龍斌話鋒一轉痛批民進黨指出，蔡政府執政8年讓人民要雞蛋沒雞蛋、要口罩沒口罩，連吃個海鮮都要擔心是否有核污染問題，就是因為民進黨政府是貪污腐敗的政府，才會想要轉移焦點來抹黑對手，抹黑陳超明。



郝龍斌指出，陳超明擔任“立法委員”20幾年來，為民眾服務過的案件超過幾萬件，更為苗栗爭取到共454億元的預算，而苗栗縣一年預算才約200億元，光是陳超明一個“立法委員”為苗栗線爭取到的錢就是快兩年的苗栗縣總預算，所以他呼籲大家一定要用選票來還陳超明公道，讓陳超明繼續留在“立法院”為苗栗鄉親服務，也要讓國民黨重返執政，下架貪污腐敗的民進黨。