民眾黨張其祿讚大陸都更有效率　台灣應效法

民眾黨委員張其祿。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月8日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨“立委”、中山大學政治經濟學系特聘教授張其祿8日在一場論壇談到都市更新表示，大陸面對都市更新有相當執行力，台灣卻牛步、推動不力，台灣應效法大陸用公權力，徵收老宅推都更，否則過了20、30年還是一樣。



政治大學公共行政系特聘教授、前社會科學院長江明修今日下午在政大綜合院舉辦公民社會暨地方治理論壇，邀集張其祿、台師範大學公民教育與活動領導學系教授曾冠球、文山區萬興里長林志冠等與會，討論大學城區域發展。



張其祿代表民眾黨參選台北市第八選區（文山、南中正）“立委”選舉，對上現任中國國民黨“立委”賴士葆、民進黨王閔生。張其祿表示，選區內的都更問題相當重要，政大大學城也在他的選區，公民社會是由下而上，政府掌握公帑就應好好進行地方治理，比方美國就能與大學周邊結合社區營造。



張其祿說，都更是他的第一政見，他知道推都更超級困難，台灣、尤其台北市要都更很困難、不好推動，就是在於政府有無做好前導，比如大陸推動都更，就能由政府徵收土地再都更。台灣政府要用公權力，慢慢將老宅徵收起來，除了借鏡大陸外，還有新加坡的“公宅組屋”概念。



張其祿說，政府有莫大的責任，整個都市發展不能再放任，否則會很悲哀，台北市40年老屋太多，比方前陣子發生基泰大直案，歷屆台北市長都要燒香拜佛，祈福不要有大地震。與其如此，不如要真正去解決都更問題，大陸、香港、新加坡、台灣都是地狹人稠，台灣是私有土地制，所以政府應徵收老宅，蓋出更好的社宅。



江明修說，此議題不只是地方性，也是全台議題，藉由論壇的共識，用具體行動、不打高空，明年1月13日投票日也會有新的政治變局，張其祿會持續關懷都更。