柯稱走蔡路線　民眾黨張其祿：都是維持現狀

民眾黨“立委”張其祿接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月9日電（記者 張穎齊）2024大選三足鼎立，台灣民眾黨候選人柯文哲再拋驚人之語，自稱內心本質是深綠，“國防”“外交”仍循蔡英文路線。民眾黨“立委”張其祿接受中評社訪問表示，其實不管是柯文哲、民進黨賴清德、中國國民黨侯友宜、蔡英文的兩岸政策路線都大同小異，就是只能維持現狀，不可能馬上統、馬上獨，柯的意思是如此，當然柯可再更清楚解釋。



張其祿，美國南加州大學公共行政學博士，民眾黨不分區“立委”，歷任中山大學社會科學院長、終身特聘教授，民眾黨“立法院”黨團副召集人、民眾黨智庫召集人、高雄市小英之友會監事、民進黨“立委”管碧玲智庫執行長、中山大學李登輝政府研究中心主任、逸仙社科研究中心主任等。現為民眾黨台北市第八選區（文山、南中正）“立委”候選人。



張其祿表示，柯文哲內心本質是在哪一邊，當然這是柯自己的政治傾向，他不會去置喙，不過大家關心柯文哲為何說“外交”、“國防”路線怎麼會想跟蔡英文一樣？其實目前所有台灣主要的政黨候選人，要談兩岸關係時，都沒有超越維持現況的範疇，各家雖在講法上有點不一樣，但其實本質都是維持現狀。



張其祿說，台灣不可能現在馬上就兩岸統一或“台灣獨立”，就是像蔡英文在走的維持現狀路線，柯文哲的概念跟意思是這樣，連民進黨也都沒有本領直接宣布“台獨”，其他政黨也不可能馬上與對岸統一，這些都是事實，柯文哲要講的是這個。



張其祿向中評社說，所以說講來講去，台灣夾在中美兩強之間，柯文哲、侯友宜、賴清德都是只能維持現況，不論是台海的兩岸或太平洋的兩岸，都是如此，當然柯文哲在說法上，也許被外界誤會是跟隨蔡英文政權、感覺轉彎了，實際上並非如此。



張其祿強調，蔡英文拋出的“中華民國台灣”6字，也是透露只能維持現狀，民進黨雖然骨子裡想對抗大陸，但仍希望與大陸互動、交流，兩岸是不可能斷絕交流的，在野黨也都想與對岸維持交流現狀，柯文哲要談的就是這個。



此番話對選情影響？張其祿說，那就要再看看，因一般老百姓剛聽到，也許很難體會柯文哲的意思就是維持現況，對柯的印象會認為是立場飄移，所以若解釋不清楚，恐怕會都不討好，若可以的話，柯應解釋得更清楚。