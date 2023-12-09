趙春山語中評：美官方有警告民進黨的意味

淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山。（中評社 資料照） 中評社台北12月9日電（記者 楊騰凱）針對美國三位智庫學者葛來儀等人日前撰文籲民進黨賴清德若當選應凍結“台獨黨綱”，淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山向中評社表示，三位學者都與美國官方有關係，能感受到美國官方警告民進黨的意味，尤其美國明年即將展開大選，美國總統拜登不希望台海這個時候出事。



美國《外交事務》（Foreign Affairs）期刊日前刊登美國智庫戰略與國際研究中心亞洲高級顧問葛來儀、康奈爾大學政治學教授白潔曦、哥倫比亞大學國際與公共事務學院教授柯慶生三位專家的文章，呼籲民進黨賴清德若勝選，應考慮凍結“台獨黨綱”。



由於文章來自於美國智庫界人士，這是否顯示美國官方也希望民進黨放棄“台獨黨綱”？



趙春山表示，對的，這當然就是警告，美國人可能評估認為賴清德2024有機會當選，在這樣的情況下，民進黨的“台獨黨綱”就會產生麻煩，因為未來這段期間，中美都不希望有麻煩出現，第一個是因為11月美國總統拜登與中國領導人習近平才剛在舊金山舉行峰會建立了危機控管的共識，另外一點是美國明年也將開始選舉，大陸方面明年要召開兩會，美中都不希望台海在這個時候出事。

