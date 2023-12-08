布林肯承認援烏資金9成“花在美國”

中評社北京12月8日電／當地時間12月7日，美國國務卿安東尼·布林肯說，美國對烏克蘭的軍事援助資金90%用於在美國本土生產援烏武器裝備，這讓美國經濟受益。



央視新聞報導，布林肯當天與到訪美國的英國外交大臣戴維·卡梅倫在聯合記者會上說：“我們提供的安全援助90%花在了美國，花在了我們的製造商和製造業上，為美國人創造了更多就業崗位，給我們的經濟帶來更多增長。”



他補充說，因此，美國需要繼續向烏克蘭提供軍事援助，維持這種“雙贏”。



布林肯這番話意在說服美國國會批准新一筆對烏援助撥款。白宮尋求國會批准1060億美元特別撥款，涵蓋軍援烏克蘭和以色列、邊境安保等用途，但在共和黨控制的眾議院和民主黨占優的參議院均遭遇阻力。



美國總統約瑟夫·拜登、國防部長勞埃德·奧斯汀連日來相繼出面，渲染假設俄羅斯在烏克蘭獲勝會引發的後果，呼籲國會批准“打錢”。



白宮11月下旬向國會議員散發一份“軍援烏克蘭受益州”分布圖，首次詳細列出大約270億美元對烏軍援資金如何轉化為對美國數十個州的軍工業投資，意在說服更多共和黨籍國會議員支持對烏軍援。



自去年2月烏克蘭危機升級以來，美國不斷拱火澆油，加碼軍援。作為美國政客重要金主的軍火商收穫大量訂單，股價大幅上漲，賺了個盆滿鉢滿。



俄羅斯駐美大使阿納托利·安東諾夫本周早些時候指出，華盛頓及其“貪得無厭”的軍工業是烏克蘭危機的直接受益者。



德國基爾世界經濟研究所7日公布的數據顯示，今年8月至10月，相關國家總計承諾向烏克蘭提供22.8億美元援助，僅略高於去年同期的十分之一，是烏克蘭危機升級以來最低水平。



英國外交大臣卡梅倫7日在華盛頓舉行的阿斯彭安全論壇表示，對烏克蘭支持力度尤其是軍事援助減少令他擔憂。他敦促美國國會批准對烏克蘭一攬子援助計劃，稱這將推動歐洲國家效仿。