以色列襲擊加沙地帶逾450個目標

中評社北京12月8日電／以色列軍方8日早發佈戰況通報說，以陸海空軍7日共襲擊超過450個加沙地帶目標。巴勒斯坦衞生部8日發表聲明說，以色列軍隊當天在約旦河西岸城市圖巴斯打死6名巴勒斯坦人。



新華社報導，以軍通報說，過去一天，以軍繼續在加沙地帶與巴勒斯坦武裝人員作戰，從“空中、海上和地面”襲擊了超過450個目標，摧毀了地道豎井、武器和其他“恐怖分子的基礎設施”，消滅大量武裝人員。



以軍在通報中證實，為報復7日戈蘭高地遭到的火箭彈襲擊，以軍襲擊了敘利亞境內的多個目標。以軍還在7日夜和8日早晨襲擊了黎巴嫩南部的目標，以回擊以色列北部遭到來自黎巴嫩的導彈襲擊。



加沙地帶衞生部門發言人阿什拉夫·齊德拉7日說，以戰機繼續轟炸加沙地帶多個地區，過去24小時共造成350人死亡、1900人受傷。



在約旦河西岸，以軍當天進入圖巴斯附近一難民營開展軍事行動並與巴勒斯坦人發生衝突。巴勒斯坦安全部門人士對新華社記者說，現場可聽到激烈的槍聲和爆炸聲。以色列國防軍表示正對此事進行調查，但未透露更多信息。



據加沙地帶衞生部門數據，截至本月7日，本輪巴以衝突共造成超過1.7萬名巴勒斯坦人死亡、4.6萬人受傷，其中大多數是兒童、老人和婦女。巴勒斯坦媒體說，在約旦河西岸，已有至少260名巴勒斯坦人在本輪衝突中死亡。以色列方面說，本輪衝突造成約1200名以色列人死亡。