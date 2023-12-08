台南藍軍王家貞恐失參選資格　人團批違憲

國民黨台南市“立委”候選人王家貞（右）在藍委游毓蘭、中華人權協會理事長高思博陪同下召開記者會。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月8日電／中國國民黨台南市第五選區（安平區、中西區、南區、東區成大里等16里）“立委”候選人王家貞因偽造文書案被法院宣告緩刑，由於未上訴全案於今年4月定讞。雖她已完成參選登記，但因今年6月修訂《選罷法》排黑條款，恐讓她影響參選資格，目前正在尋求救濟。“中選會”將於15日前審定及公布參選資格。



中華人權協會指出，“立法院”12月11日將邀請“中選會”專案報告，該協會將持續關注本案之進展。



台南“立委”選舉第5選區（安平區、中西區、南區、東區成大里等16里）共3人完成登記，分別是國民黨王家貞、尋求連任的民進黨“立委”林俊憲及台灣雙語無法黨參選人蕭燐洪。



王家貞今天在國民黨“立委”游毓蘭、中華人權協會理事長高思博陪同下於“立院”召開記者會，並強調自己受到汙衊，接下來還是會站出來尋求救濟，盼能改變結果。中華人權協會認為，選罷法修法，不論犯罪態樣、輕重，一律無限期剝奪人民擔任候選人的資格，違反比例原則，已有違憲之虞。



媒體報導，王家貞批，她在台南當地服務多年，不希望成為第一個《選罷法》排黑條款的受害人，所以當她得知自己有可能因司法案件被剝奪參政權時，衹有一個選擇，就是勇敢站出來告訴所有人，這樣的違憲惡法，今天她受害，明天就可能有下個受害人。



游毓蘭也說，自己在選罷法修法前就曾提過相關質疑，但民進黨團仍強行通過如此違憲的修法，惡法應該要被檢驗，呼籲請大法官“釋憲”。



高思博指出，最近一次選罷法第二十六條的修正，條文內容有違憲之虞，包括法院已宣告褫奪公權，服刑期滿多年後又遭修法終身禁選，違反了“一罪不二罰”原則；不論犯罪態樣、輕重，均無限期剝奪人民擔任候選人的資格，也違反比例原則，早已引起人權協會的高度關注。



高思博認為，民主國家，不溯及既往及信賴保護是重要的原理原則，任何案件均應符合“憲法”保障人權的精神。就王家貞案來看，修法在後，在宣告緩刑時，她依當時的法律仍得參選，服緩刑期間突然變成不得參選，確實有違憲、侵害人權保障的問題。“中央選舉委員會”作為主管機關，雖有職權依法認定參選資格的有無，於適用法律時，仍應考量相關“憲法”規範及人權保障，進行合憲的判斷，不能忽視自身解釋法令的權限。單純以“這是“立法院”立的法，我們照做”當作借口。



高思博呼籲，王家貞案正進行司法救濟，期望行政法院能作成定暫時狀態的假處分，或以有違憲之虞提請“憲法”法院審理。高理事長並期望“中選會”至少應做到一件事：如果王家貞案聲請救濟時，出現有利於王家貞案的結果，“中選會”應讓王家貞繼續參選，以保障人權。



