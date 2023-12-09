黃慧紅：粵港澳機制化經驗有助莞台合作

東莞市台港澳事務局局長黃慧紅（中評社 陸文煜攝） 中評社香港12月9日電（記者 林艷）東莞市台港澳事務局局長黃慧紅日前接受中評青年東莞訪問團一行專訪，就推動粵港澳大灣區融合與兩岸融合發展之間有哪些經驗可以相互借鑒，以及如何整合莞港澳台支援集聚的獨特優勢等問題做出回答。黃慧紅表示，粵港澳正在開展的機制化合作，對於莞台、粵台下來的合作都有很強的現實借鑒意義。



黃慧紅表示，建設粵港澳大灣區，是習近平總書記親自謀劃、親自部署、親自推動的重大國家戰略，是新時代推動形成全面開放新格局的新舉措，也是推動“一國兩制”事業發展的新實踐，對於深化內地與港澳合作，支持香港、澳門融入國家發展大局有重要意義。從宏觀層面來看，通過建設粵港澳大灣區這一充滿經濟活力的區域，將進一步推動廣大台灣同胞對“一國兩制”的認識，以及對祖國廣闊發展機遇的認識。



從具體執行層面來看，粵港澳正在開展的機制化合作，對於莞台、粵台下來的合作都有很強的現實借鑒意義。比如在便利港澳同胞在粵就業方面，省裡出台了粵港澳大灣區職業資格認可的有關文件，對於下來便利台胞就業有很強的借鑒意義，包括與港澳地區社保、醫療銜接，各職能部門和香港、澳門特區政府有一些探索性的舉措，對於我們下來進一步落實台胞同等待遇方面有積極借鑒意義。



黃慧紅表示，我們在落實《東莞方案》的過程中，也一定會發揮東莞台港澳資源集聚的優勢，會同各職能部門探索研究將莞港澳機制化合作的經驗運用到莞台合作中，推動台胞就業、居住、生活進一步便利化。



至於今後將會如何在“整合”兩個字上下功夫、做文章？對此，黃慧紅表示，事實上，我們從2019年機構改革後就一直在做這樣的整合工作。憑借東莞台港澳資源集聚的獨特優勢，我們在推動海峽兩岸暨港澳地區的交流合作上開展了一系列的工作。包括舉辦莞台港澳文化、體育交流活動如大學生夏令營、籃球賽、羽毛球賽、融·和文化展等；在推動台商融入粵港澳大灣區建設上，我們也有不少的探索，包括依托東莞台博會平台，吸引海峽兩岸暨港澳地區的台資企業參展，邀請港澳地區採購商參會；同時，我們推動台商協會和外商協會、市工商聯等港澳企業、民營企業有關協會聯繫溝通，為台資企業與當地產業鏈供應鏈融合搭建各種橋梁。

