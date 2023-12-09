中評關注：香港區選在即 氣氛濃鬱

港島鰂魚涌地鐵口，大幅宣傳貼布呼籲市民前去投票（中評社 陸文煜攝） 中評社香港12月9日電（記者 盧哲 段曉魯 陸文煜）香港特區第七屆區議會一般選舉將於12月10日舉行。選舉日在即，中評社記者走訪了香港多個街區，感受濃鬱的選舉氣氛。候選人正積極開展競選活動，呼籲市民踴躍投票。多位候選人在接受中評社記者採訪時表示，希望爭取進入區議會、服務社區、服務市民。



此次區議會選舉是香港特區完善地區治理體系及重塑區議會後的第一次全港大型選舉。新一屆區議會由委任議員、地區委員會界別選舉產生的議員、區議會地方選區選舉產生的議員組成，數目比例約為4:4:2，另有27名當然議員，區議員總數將有470名。12月10日舉行的選舉，將投票產生所有44個地方選區、18個地區委員會界別的共264個議席。



根據經《條例草案》修訂的《區議會條例》，現行18個地方行政區的分界維持不變，全港18區共設立44個區議會地方選區，每個選區將選出2名議員，共選出88名區議會地方選區議員。地區委員會約有2500名選民，分別來自全港18區的分區委員會、地區撲滅罪行委員會或地區防火委員會委員，可在12月10日的區議會選舉中地區委員會界別中投票，選出176名新任區議員。

