柯號召粉絲拚逆轉勝　台北市灘頭堡出發

柯文哲8日晚上在台北市榮星花園舉辦“民眾開講”造勢活動，已有超過千人到場參與。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月9日電（記者 鄭羿菲）2024大選進入肉搏戰，台灣民眾黨日前發出“全台動員令”，開始造勢行程。民眾黨2024候選人柯文哲8日晚間6點半再於台北市榮星花園舉辦第2場造勢活動，要在自己執政過8年的灘頭堡展現優勢，拚一場九局下半的逆轉勝，約有2千人出席，雖沒有藍綠動員的大場面，卻顯得溫馨，粉絲台上台下互動都很熱情。



現場不到7點，民眾黨擺放的1200張座椅都坐約9成滿，還有不少人坐在公園廣場旁的階梯上，剛下班的OL也陸續進場，就為了力挺柯文哲到底。



柯文哲近期民調趨勢居三的繼1日晚間上千粉絲自備糧草出席造勢活動力挺後，8日晚上6點半於台北榮星花園舉辦“民眾開講”造勢活動“補血”、累積能量。民眾開講活動陸續由民眾黨“立委”張其祿、台北市議員黃瀞瑩、林珍羽、陳宥丞、張志豪、柯文哲競選總幹事黃珊珊、民眾黨不分區“立委”候選人黃國昌、吳春城、林國成等人出席。



柯文哲將在晚上7點55分到場，並進行演說、現場回應民眾問題，直到晚上10點，花整整2個小時的時間，與支持者搏感情。



柯文哲面對陸戰資源缺乏，打算以小場、密集的“民眾開講”直面支持者凝聚柯陣營支持者，1日晚間舉辦的首場造勢活動，就有約1500名支持者到場力挺，且到選前為止幾乎每個禮拜都會有2至3場。柯文哲也籌備6場大型造勢活動，包括16日第一場在台南市舉辦，接著17日在桃園、23日在新竹、1月6日在台中、1月7日選前黃金週末在高雄、1月12日預計在雙北舉辦選前之夜。