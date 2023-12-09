力挺！苗栗縣長鍾東錦：趙少康去年幫我大忙

趙少康在去年選舉2度主動邀請鍾東錦上節目。順利選上苗栗縣長的鍾東錦說，這個人情他一定要還。（照片：趙少康觀點YouTube） 中評社苗栗12月9日電（記者 盧誠輝）“侯康配”登記後，國民黨規畫在全台舉辦15場大造勢活動，5日晚上第一場大造勢活動選在苗栗縣府前廣場舉行，當天雖然是上班日，但現場卻湧入超過2萬人，完成漂亮頭采。無黨籍苗栗縣長鍾東錦8日透露，他向來就以藍營大兵自許，尤其趙少康去年縣長選舉幫了他很大的忙，這個人情他一定要還。他本來跟趙少康說，“你支持誰我就支持誰”，沒想到後來是趙自己出來參選。



爭取連任的無黨籍苗栗縣第一選區“立委”陳超明8日下午成立後龍競選總部成立大會，鍾東錦出席輔選，透露了這段小故事。



國民黨出身的鍾東錦表示，趙少康去年縣長選舉幫了他很大的忙，這個人情他一定要還，主動請纓號召苗栗鄉親到場支持，但因為是平常上班日，他原本預估只會有約1萬人到場，沒想到來的人卻多出整整一倍大爆棚，讓他相當感動，也由此看得出苗栗鄉親想要政黨輪替的決心。



去年以無黨籍身分參選苗栗縣長的鍾東錦，在選戰過程中遭到藍綠夾殺，在選戰打得最激烈的時候，當時的中廣董事長趙少康曾2度主動邀請鍾東錦到節目做專訪，讓鍾東錦的知名度因此大增，趙少康雪中送炭的舉動，讓鍾東錦一直感念在心頭。



鍾東錦說，他去年當選苗栗縣長後，很多政論節目都找他去錄影談選舉的過程，但他認為“不要贏筊又要贏話”，所以都拒絕了，但他唯獨只去上趙少康的節目，因為他欠趙少康一個人情。



鍾東錦回憶，當時錄影結束後，趙少康曾私下問他，現在是無黨籍縣長，未來大選要支持誰？鍾東錦當時告訴趙少康，趙支持誰他就支持誰，沒想到後來是趙自己出來參選，所以這個人情他一定要還。