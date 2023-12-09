林宜正：柯P最後或選擇跟某方合作　變數大

林宜正曾在民進黨，與柯文哲2014年選北市長時操盤選舉，對中評社深度分析明年大選狀況。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月9日電（記者 黃筱筠）面對2024大選，民進黨前副秘書長、“制憲基金會”執行長林宜正接受中評社訪問表示，目前確實是三足但不是鼎立狀況，台灣民眾黨候選人柯文哲在明年大選是陪榜的角色，但柯卻能左右選情，是明年大選的“變數”。柯文哲如果在選前拋出什麼議題，可能發生柯支持者以“板塊”方式移動，柯很可能講什麼話以致於左右選情，希望支持者往哪裡去，對於藍綠陣營具有關鍵影響性。



《美麗島電子報》8日公布第85波民調指出，民進黨“賴蕭配”支持度40.5%、國民黨“侯康配”30.8%、民眾黨“柯盈配”則是16.3%。



林宜正目前為財團法人陽明海運文化基金會執行長，他在柯文哲2014年選舉時負責組織工作，曾任民進黨副秘書長、“獨派”大老辜寬敏辦公室執行長。



2020大選民進黨蔡英文拿817萬票，得票率57.13%；國民黨韓國瑜獲552萬票，得票率38.61%；親民黨宋楚瑜得60萬票，得票率4.26%。



林宜正過去有選舉操盤經驗，他分析，如果以2020年投票數約1400萬人來看，“賴蕭配”應該會有45%得票率，粗估約630萬票，這是後面都沒有碰到負面事件，非常不容易。“侯康配”得票率至少35%起跳，那就是至少490萬票以上，500萬票沒有問題。但選舉最後會有“西瓜效應”民眾會想投給可能勝選的人，這部份約3%至5%。



至於“柯盈配”，他也粗估如果得票率有兩成，那就是280萬，若往下掉到15%得票率，那就是210萬票。這是柯真的參選到底的狀況，柯很可能選舉最後階段，會倒向其中一邊，但那要考量支持者是否會跟著走，否則民眾黨會連政黨票都沒有了。