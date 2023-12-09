中評現場：柯猛轟賴清德龜孫　全場喊太離譜

柯文哲表演慾爆發，猛批賴清德龜孫。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月8日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨2024候選人柯文哲8日晚間於台北市榮星花園舉辦造勢活動，柯見現場湧入近2000名支持者，心情不錯，爆料自己致詞沒有照稿唸，忍不住猛批民進黨的賴清德已成為“台獨”龜孫”！柯甚至也酸中國國民黨的侯友宜早知賴萬里老家違建的事，但卻不處理，因為“藍綠一家親！”



現場支持者也隨著柯文哲猛批的語氣，一再吶喊“太離譜了”，久久不能自已，柯成功撩撥支持者情緒，讓白營政治版圖不會輕易流向藍綠。



柯文哲近期民調趨勢居三，繼1日晚間上千粉絲自備糧草出席造勢活動力挺後，8日晚上6點半再於台北榮星花園舉辦“民眾開講”造勢活動“補血”、累積能量。民眾開講活動陸續由民眾黨“立委”張其祿、台北市議員黃瀞瑩、林珍羽、陳宥丞、張志豪、柯文哲競選總幹事黃珊珊、民眾黨不分區“立委”候選人黃國昌、吳春城、林國成等人出席。



柯文哲致詞時先是誇讚自己擔任台北市長8年來的政績，包括重現北門、社宅完工、南門市場改建等，但也說很多都是中國國民黨台北市長蔣萬安去完工剪綵的。當底下支持者鼓譟不滿時，柯說，這不離譜，因為成功不必在我，要以這種精神，才能讓台灣往前走，我們必須建立一個文化，該做的就要做。



柯文哲話鋒一轉提到，民眾黨不分區“立委”候選人黃國昌近期猛打賴清德新北萬里老家違建爭議，他猛批，民進黨忘記一件事，黃國昌的“D槽”很滿，相信賴清德也沒料到黃國昌能夠一條一條抓出來，證明賴清德從頭到尾在說謊。其他政治人物被抓到就想說算了、趕快拆了，但衹有賴清德一點都不在意，這就是執政的傲慢、認為自己穩贏的，傲慢到不在意民意的候選人，我們不能讓其當選！



柯文哲接著痛批，民進黨背叛太陽花學運的精神，卡台大校長管中閔卡2年，甚至新冠肺炎疫情爆發，人民已陸續死於疫情，民進黨還在護航台產高端疫苗，這兩件事發生時，賴清德到底在哪？有為人民說過話嗎？



柯文哲笑說，不要看賴清德平常講話很大聲，是“台獨”金孫，恐怕現在已經是“台獨”龜孫了！他從昨天等到現在，賴清德都不敢回答“怎麼務實推動‘台獨’”，因為賴已是“台獨”龜孫了，已經是務實不推動“台獨”了，這種人哪有資格講誠信？



柯文哲也提到，奇怪的是，賴清德萬里老家違建的資料、航照圖，新北市政府也都有，但新北市長侯友宜卻不會打賴清德，因為“藍綠一家親！”



柯文哲的一席話，立刻引爆台下民眾不滿的情緒，一再吶喊“太離譜了！”足足喊了10多秒。