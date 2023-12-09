賴清德若當選會配合美凍獨？林宜正：很難說

制憲基金會由過世的獨派大老辜寬敏創辦，現在辦公室掛有辜照片。林宜正在制憲基金會受訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月9日電（記者 黃筱筠）對於美國學者葛來儀等撰文建議，民進黨候選人賴清德若勝選，應考慮凍結“台獨黨綱”。民進黨前副秘書長、“制憲基金會”執行長林宜正接受中評社訪問表示，凍結用意在哪裡，是要表達不走“台獨”的決心，美學者認為光講不足夠採信，要用具體動作，表達不支持“台獨”。但美方講的是選後，一方面看好賴勝選，一方面也講給中方聽。至於選後要不要凍結，現在很難說，要看選後情勢狀況怎麼發展。



美國“外交事務”期刊11月30日刊出葛來儀、白潔曦與柯慶生3名重量級美中關係學者的聯名文章，認為美國應表明反對台海兩岸片面改變現狀，包括反對大陸武統和台灣追求獨立的政治動作。文中也呼籲民進黨2024參選人賴清德若勝選，應考慮凍結“台獨黨綱”，讓維持現狀承諾更有分量和可信。



林宜正目前為財團法人陽明海運文化基金會執行長，他在柯文哲2014年選舉時負責組織工作，曾任民進黨副秘書長、“獨派”大老辜寬敏辦公室執行長。



他解讀這個內容說，如果美方認為賴清德不可信，一定會說選前凍結“台獨黨綱”，為什麼要說勝選之後，那表示賴清德現在強調維持蔡英文路線，美方是可以接受，只是美方認為選後可以凍結“台獨黨綱”會更好，會得到美國更加信賴賴清德。



林宜正認為，葛來儀在選舉前拋出這個看法、建議，但為什麼提賴清德勝選後，沒有要求選前凍結，因為選前賴公開表示走蔡英文路線，這個說法美方現在是接受。而美方先講勝選後，建議凍結“台獨黨綱”，幫賴選前緩頰，避免有人要賴選前凍結“台獨黨綱”，美方已經說了，希望選後再來討論。



如果賴清德當選之後，真的可能會凍結“台獨黨綱”嗎？林宜正坦言，這很難講，要看選後什麼情勢再說，也要看選舉結果如何再說。但美方這樣講，是認為賴清德勝出機會比較高。而賴的務實“台獨”工作者說法，會造成疑慮，美方選前拋出選後建議凍結，是非常期待賴勝選之後，面對這個問題。