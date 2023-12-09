藍議長李文斌：苗栗藍軍全歸隊　已棄白保藍

國民黨苗栗縣議會議長李文斌。（中評社 盧誠輝攝） 中評社苗栗12月9日電（記者 盧誠輝）藍白分手後，台灣民眾黨支持度一再下滑，過去力挺藍白合的中國國民黨苗栗縣議會議長李文斌接受中評社訪問表示，過去在苗栗支持藍白合的藍軍，在藍白破局後已全都歸隊，且棄白保藍的狀況也已經在苗栗發生，他相信隨著選戰越接近，棄保的狀況會更嚴重，他有信心藍軍最後在棄保效應下，“侯康配”能贏得最後勝選。



李文斌，苗栗縣後龍鎮人，曾任後龍鎮鎮民代表會代表及副主席，2006年首次當選苗栗縣議員，後五連霸苗栗縣議員，2018年與鍾東錦搭黨當選苗栗縣議會副議長，2022年當選苗栗縣議會議長。



李文斌指出，苗栗縣的政治板塊本來就是藍大於綠，過去大家為了要下架民進黨，許多藍營地方人士都相當支持藍白合，因為當時大家認為藍白合的勝選機會最大，但後來藍白破局後，苗栗藍軍在縣長鍾東錦的號召下，很快就已經全都歸隊了，這從5日藍營在苗栗縣府前廣場2萬人大造勢的場面就可以看得出來。



李文斌透露，雖然民眾黨在苗栗的支持者本來就不多，但就他所知，在藍白破局後，棄白保藍的狀況已在苗栗發生，他相信隨著選戰越接近，全台各地的棄保狀況只會更嚴重，他有信心藍軍最後在棄保效應下，“侯康配”能贏得最後勝選。



民眾黨主席柯文哲去年縣市長選舉時力挺無黨籍參選的鍾東錦，鍾當選後與柯始終保持良好互動，且往來頻繁，過去柯文哲只要到苗栗，鍾東錦幾乎都會現身陪同，但11月30日到苗栗跑行程，鍾東錦卻缺席了。



李文斌認為，鍾東錦本來就是藍軍的人，鍾也一直以藍營大兵自許，雖然去年縣長選舉的時候，柯文哲幫鍾東錦助選，鍾有欠柯一點人情，但在藍白合的過程中，鍾東錦也多次展現誠意力挺柯文哲，支持藍白合，甚至還喊出政黨票要藍白各一半，但畢竟藍白後來已經破局了，所以鍾東錦當然還是會歸隊。



鍾東錦過去除與柯文哲保持良好互動外，對鴻海創辦人郭台銘也維持的良好關係，甚至還曾讓自己的子弟兵、苗栗縣工策會總幹事、縣府新聞發言人陳怡樺公開力挺郭台銘，而在侯友宜贏得黨內初選首次拜會苗栗縣府時，鍾東錦也當場表態支持，鍾東錦過去對侯、柯、郭都保持等距的友好關係。



甚至在“侯康配”登記後隔天的11月25日，蔡英文到苗栗縣竹南鎮拜廟並拉抬民進黨苗栗縣第一選區“立委”候選人康世明時，鍾東錦也分毫不避諱地以縣長身分出席活動，並當面感謝蔡英文過去對苗栗財政問題的協助。



對此，李文斌也相當贊同鍾東錦的柔軟身段，他認為身為縣長本來就應該人人好，因為只要是對苗栗有幫助的人，就應該以禮相待。

