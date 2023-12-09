柯：兩岸歷史語言宗教文化相同　沒必要去中

柯文哲認同去中化課綱沒必要。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月9日電（記者 鄭羿菲）台灣”108課綱大量刪減文言文，台北市立北一女國文老師區桂芝痛批，“108課綱刪掉顧炎武的《廉恥》是“無恥課綱”！引發諸多迴響。台灣民眾黨2024候選人柯文哲8日表示，他個人反對去中化，這沒必要，畢竟台灣跟中國大陸有相同的歷史、語言、宗教、文化。



區桂芝痛批，“108課綱刪掉顧炎武的《廉恥》，學生不再有機會思考為什麼‘士大夫之無恥是謂國恥’，所以這是個‘無恥’的課綱！”5分鐘影片曝光後引起廣大迴響。清大榮譽講座教授李家同對此表示，北一女中老師嚴厲批評108課綱對社會有重大影響，喊話“教育部”應該出面解釋。對此“教育部”澄清，108課綱沒有廢棄禮義廉恥，而是鼓勵學子思辨和生活中實踐。



柯文哲8日晚上6點半再於台北榮星花園舉辦“民眾開講”造勢累積能量。接受民眾提問的環節，被問到對課綱的看法。



柯表示，他有看區桂芝的影片，他今年4月訪美有遇到美國在台協會（AIT）前理事主席卜睿哲（Richard Bush），卜睿哲有些想法是正確的，台灣與大陸之間要先表明，我們有相同的歷史、語言、宗教、文化，但現在台灣跟大陸有不同的政治制度，也有不同的生活模式。



柯文哲說，意思就是說，不要因為跟大陸競爭，就把整個中國文化都丟掉，其實就他個人來講，他還是有讀唐詩、宋詞 古文觀止、論語、孟子，這不是壞事，因為一個人還是要有文化素養。所謂的華人文化圈，已累積2000多年的文化，也不用把這個看的一無是處，針對108課綱，他的態度是反對去中化。



柯文哲強調，我們固然跟中國大陸有相同的歷史、語言、宗教、文化，但是我們要先表明說，現在我有不同的政治制度跟生活模式。他認為，美國國務卿布林肯的主張來處理兩岸關係最恰當，就是可以合作的時候合作、需要競爭的時候競爭、必要對抗的時候就抗。但是也不要搞到可以合作的時候也在對抗，在這種課綱上完全去中化，是沒必要，因為畢竟它還是中華文化的傳承。