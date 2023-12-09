韓國瑜新北站台蔣欣彰　近3千人擠爆廣場

韓國瑜與蔣欣璋射出穿雲箭。(中評社 俞敦平攝) 中評社台北12月9日電（記者 俞敦平）國民黨不分區“立委”候選人韓國瑜8日晚間，前往位於新莊福營行政中心B廣場舉行的新北市“立法委員”候選人蔣欣璋大福營聯合競選後援會成立大會站台造勢，現場湧入近3000人擠爆廣場，展現藍營的團結力量。



福營行政中心B廣場有別於以往造勢通常選擇的離鬧區稍遠的開闊空間，是一個商辦混合大樓的中庭廣場，顯得非常熱鬧並有生活感，儘管舞台相較之下可能沒法搭得那麼大，但現場人潮卻湧入了滿滿的人潮。記者詢問現場工作人員之後，有擺放約2500張椅子都坐得滿滿的，還有不少熱情前來支持的鄉親沒有位置而站在兩旁的騎樓和空曠處，預估現場有接近3000人上下，儘管新莊是人口密集區，但以“立委”造勢的規模來看非常的熱鬧。



韓國瑜一抵達現場，就受到熱烈歡迎，鄉親們高喊著韓國瑜加油、蔣欣彰加油的口號，氣氛熱鬧非凡。在短暫致詞後，韓國瑜和蔣欣彰一起拿起金弓射出象徵貫穿貪腐的穿雲箭，力求政黨輪替，之外也替藍軍搶下新莊這寶貴的一席“立委”。現場鄉親們也跟著舉起手中的箭，高呼凍蒜，展現出藍營的團結和決心。



新北市第四選區（新莊）是一個傳統的綠營票倉，自2016年以來，一直由民進黨籍的吳秉叡擔任“立法委員”，連續兩屆以逾半的得票率擊敗國民黨的對手。面對吳秉叡這位強勁的對手，國民黨2024“立委”選舉徵召了新北市議長蔣根煌之子蔣欣璋參選，希望能借助蔣家的地方實力和年輕化的訴求，突破綠營的鐵票區。