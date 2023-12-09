韓國瑜新北站台　金句連發給蔣欣璋四大期許

現場湧入大量人潮塞爆廣場。(中評社 俞敦平攝) 中評社台北12月9日電（記者 俞敦平）國民黨不分區“立委”候選人韓國瑜8日晚間，前往位於新莊福營行政中心B廣場舉行的新北市“立法委員”候選人蔣欣璋大福營聯合競選後援會成立大會站台造勢，他在現場發表了熱情洋溢的致詞，分享了自己在高中時於新莊就學的點滴，並給予年輕的蔣欣彰四大期許，溫暖的手、勤勞的腿、精銳的雙眼和聰明的腦。



韓國瑜首先回憶了自己40多年前在新莊讀高中的點滴，坦承自己當時是個調皮搗蛋的學生，不愛讀書，常常翹課去打撞球，直到當兵才發現自己的不足。他說，他聽到柯文哲說自己的IQ有157，覺得很佩服，但他也說，聰明有很多種，有一種聰明就是知道自己不是很聰明，這種人也是很聰明。他勉勵父母們要包容孩子的興趣和發展，不要只看成績，只要不學壞，就有機會找到自己的人生方向。



接著，韓國瑜轉而稱讚了蔣欣璋的學歷和國際觀，表示他是一個有理想、有能力、有魄力的年輕人，他從新加坡最好的理工大學淡馬錫理工學院畢業，又在輔仁大學取得科技管理的碩士學位，他的眼光和想法已經跟上一代不一樣了。韓國瑜說，蔣欣璋如果進到“立法院”，一定會為新莊的發展和建設而努力，他提出了運動產業園區、捷運延長和招商引資等計劃，希望讓新莊成為一個更有活力、更有競爭力的城市。



韓國瑜也以新加坡為例，強調台灣要有清廉、有效率、雙語化和和平的政府。他痛批民進黨的貪污腐敗和亂搞，呼籲鄉親們支持國民黨的大選和“立委”候選人，讓台灣走向繁榮和安定。他說，新加坡的成功就是依靠有效率連結的政府，而民進黨政府卻讓老百姓受不了。他說，新加坡的成功也是因為全國走雙語化，而台灣的高科技密集地區也要走國際化，讓下一代更有競爭力。他說，新加坡的成功還是因為它能夠跟鄰國保持良好的關係，避免戰爭的風險，而台灣的未來也一定要和平，絕對不能有戰爭。

