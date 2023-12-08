小柯粉畫圖支持　2千人攜家帶眷力挺

小柯粉畫圖支持柯文哲。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月8日電（記者 鄭羿菲）2024大選進入肉搏戰，台灣民眾黨日前發出“全台動員令”，民眾黨2024候選人柯文哲8日晚上在台北市榮星花園舉辦造勢活動，現場湧入2000名支持者自發性力挺，線上也有1.1萬人同步觀看直播。現場約9成以上都是40歲以下的年輕族群，不少夫妻更是攜家帶眷搖旗吶喊，小朋友更是天真無邪地拿出圖畫，表達自己支持柯的立場。



民眾黨資源少，舉辦造勢活動也常常只是擺張椅子給支持者坐而已，8日晚上有民眾黨志工在發民眾黨旗幟、青天白日旗，由於造勢活動舉辦在晚餐時間，有不少支持者也知道需要“自備糧草”，入場前自己就購買熱食、便當到場，邊吃邊聽民眾黨民意代表帶熱氣氛，等候力挺柯文哲。



由於柯文哲近期總是在說自己被藍綠傳統媒體封殺新聞，好的新聞都不會露出，衹有壞消息才會播報，現場也有支持者直接在第一排架起手機，將柯文哲造勢現場透過自己的平台直播出去，要讓柯文哲擅長的空戰能量發揮得淋漓盡致。



柯文哲近期民調趨勢居三，8日晚上6點半於台北市榮星花園舉辦“民眾開講”造勢活動，從執政8年的灘頭堡逐漸累積能量。民眾開講活動陸續由民眾黨“立委”張其祿、台北市議員黃瀞瑩、林珍羽、陳宥丞、張志豪、柯文哲競選總幹事黃珊珊、民眾黨不分區“立委”候選人黃國昌、吳春城、林國成等人出席。