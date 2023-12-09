快評：藍白不能合　能否“藍白和”成關鍵

中評社快評/民進黨前副秘書長、“制憲基金會”執行長林宜正接受中評社訪問時表示，目前2024大選呈現三足但不鼎立的狀況，台灣民眾黨候選人柯文哲在明年大選是陪榜的角色，但柯卻能左右選情，是明年大選的“變數”；柯文哲如果在選前拋出什麼議題，可能發生柯支持者以“板塊”方式移動，柯很可能講什麼話以致於左右選情，希望支持者往哪裡去，對於藍綠陣營具有關鍵影響性。



過去具有選舉操作經驗的林宜正，既點出了目前台灣2024選舉“三足但不鼎立”的選情結構現狀，更點出了未來選情發展的一個至為重要的觀察點，即柯文哲雖可能處於陪榜的角色，但卻可能左右選情，是選情發展的重要變數，柯文哲在選舉最後階段的言行取態可能對藍綠陣營的選情具有關鍵性的影響。



柯文哲在選舉最後階段如果確認自己處於明顯落後的地位，會否選擇與藍或綠進行合作，確實是一個值得觀察的點。柯文哲雖自稱內心深綠，但從柯文哲和民眾黨一段時間以來強力批評民進黨執政亂象、強調“政黨輪替”的政治理念等來看，綠白合作並不容易。相反，藍白合作雖然破局，但藍白之間還是有諸多共識或相似的理念，能否共同努力達致“藍白和”，是另一個觀察點。這尤其考驗侯友宜、國民黨的格局、誠意與智慧。

