美貿易代表戴琪稱不會與台灣簽傳統自貿協定

戴琪稱美國不會與台灣簽署傳統舊式的自貿協定 阿斯彭視頻 中評社華盛頓12月8日電（記者 余東暉）在美台洽談“21世紀貿易倡議”之時，美國貿易代表戴琪表示，美台不會談判傳統舊式的“自由貿易協定”（FTA），新的形勢要求有“創新式的貿易協議”。



這位父母來自台灣的華裔美國貿易代表7日在華府“阿斯彭安全論壇”上做此表態時，美台正進行第四屆“美台經濟繁榮夥伴對話”。這是特朗普政府卸任前建立的美台經貿對話機制，每年11月或12月舉行一次。此前三屆對話涉及“供應鏈韌性、經濟脅迫、數位經濟與5G網路安全、科學與技術、安全能源轉型”等議題。



美國國務院8日宣佈，第四屆“美台經濟繁榮夥伴對話”7日在“美國在台協會”和“台北經文代表辦”的主持下，由線上和實體相結合進行。雙方主談代表分別是美國國務院主管經濟和能源環境的副國務卿費爾南德茲和台灣“經濟部長”王美花。



美國務院稱，雙方歡迎此次對話為深化經濟合作、強化經濟夥伴關係提供契機。對話的重點是就“應對經濟脅迫，供應鏈彈性和投資，解決與稅收有關的障礙以增加雙邊投資，以及確保台灣向2050年凈零排放目標的安全能源轉型”等進行交流，並確定合作新領域、信息共享和相互理解。