讀懂中國經濟，要從多維度觀察：既要看形和勢也要看量和質，既要縱向看也要橫向看。 中評社北京12月9日電／時間已經進入2023年的最後一個月，中國經濟發展態勢如何備受關注。



證券日報發表評論員擇遠文章表示，讀懂中國經濟，要從多維度觀察：既要看形和勢也要看量和質，既要縱向看也要橫向看。誠如國家發展改革委有關負責人12月6日所言，中國經濟韌性強、潛力足、回旋餘地廣，長期向好的基本面沒有變也不會變。



文章分析，判斷經濟發展態勢，數據最有說服力。



中國經濟總量較快增長。根據國家統計局公布的數據，今年前三季度，國內生產總值同比增長5.2%。這一增速在全球主要經濟體中保持領先。



更進一步看，消費、外貿、投資在驅動增長過程中的結構性亮點，更是很好地詮釋了中國經濟長期向好的基本面沒有變也不會變。



其一，消費回暖跑出“加速度”，重新成為拉動經濟增長的“主動力”。數據顯示，今年前10個月社會消費品零售總額同比增長6.9%。其中，10月份，社會消費品零售總額同比增長7.6%，比9月份增速加快2.1個百分點。



還有更多的數據，彰顯消費的加快回暖。比如，國家郵政局快遞大數據平台實時監測數據顯示，12月4日18時26分，今年中國第1200億件快件產生。這是快件首次突破1200億件大關，展示出中國消費市場持續向好的良好態勢。



消費是築牢經濟穩定運行的“壓艙石”，反映經濟韌性潛力和活力。當前，消費市場持續恢復，消費升級趨勢明顯，對經濟增長的拉動作用將進一步凸顯，為鞏固經濟回升向好態勢奠定堅實的基礎。

