以數實融合增強產業體系競爭力

中評社北京12月9日電／現代化產業體系是新發展格局的基礎，也是現代化國家的物質技術基礎。加快建設以實體經濟為支撐的現代化產業體系，關係我們在未來發展和國際競爭中贏得戰略主動。近年來，互聯網、大數據、雲計算、人工智能、區塊鏈等技術加速創新，日益融入經濟社會發展各領域全過程，數字經濟發展速度之快、輻射範圍之廣、影響程度之深前所未有。習近平總書記站在統籌中華民族偉大復興戰略全局和世界百年未有之大變局的高度強調“促進數字技術和實體經濟深度融合，賦能傳統產業轉型升級，催生新產業新業態新模式”，指出“要把握數字化、網絡化、智能化方向，推動製造業、服務業、農業等產業數字化，利用互聯網新技術對傳統產業進行全方位、全鏈條的改造，提高全要素生產率，發揮數字技術對經濟發展的放大、叠加、倍增作用”。這為進一步發揮數實融合在構建現代化產業體系中的重要作用，指明了方向路徑。





經濟日報發表廣東省習近平新時代中國特色社會主義思想研究中心特約研究員，綜合開發研究院(中國•深圳)常務副院長郭萬達文章表示，更好以數實融合推動建設更具國際競爭力的現代化產業體系，需深刻認識數實融合的重要作用。





其一，有效強化產業之間的協同聯動。現代化產業體系體現了一個國家或地區產業政策、產業類型、產業環節構成的有機聯繫，以及各產業要素產生的互動關係。數實融合既是不同產業之間互動聯繫的典型表現，也是強化產業協同發展、提高產業現代化水平的重要動力。通過新技術融合運用，能夠促進信息流、技術流、人才流、資金流、物資流的高效暢通，壓縮技術和知識的時空距離，打破產業鏈環節、地域之間的限制和壁壘，全面提升實體經濟、科技創新、現代金融、人力資源協同發展水平。





其二，有效增強對實體經濟的支撐。當前，數字技術加速向農業、工業、服務業各領域廣泛滲透，製造服務化與服務製造化協同並進，數字產業化與產業數字化迅速發展。數實融合為中國順應新一輪科技革命和產業變革潮流提供了活力和動力，能有力提升中國實體經濟發展質量、效益和競爭力，推動實體經濟朝著智能化、高端化、數字化、網絡化、綠色化方向發展。利用數字技術對傳統製造業進行全方位、全角度、全鏈條的改造，能夠推動工業技術變革和優化升級，向智能製造方向邁進；加快建設數據中心、數字平台、數字車間、燈塔工廠、工業互聯網、智慧園區等新型基礎設施，能夠推動產業集群化、高端化發展，強化戰略性新興產業、先進製造業的領先地位和競爭力。





其三，有效催生現代產業的新形態新模式。數實融合深刻改變了經濟生產函數，推動生產組織和社會分工方式向網絡化、扁平化、平台化、小微化轉型，為產業和企業的創新提供了條件和空間，能夠促進新網絡、新形態、新模式、新產業不斷湧現。大規模定制生產、個性化定制生產、無人工廠、雲製造等成為製造業新模式，虛擬實驗室、工業互聯網、智慧園區以及電商直播、數字農業、數字金融、數字展演、智慧物流、無人配送等新業態和新模式也蓬勃發展，這些都能深度嵌入現代化產業體系之中。





其四，有效提升產業體系的國際競爭力。當前，一些國家實行“脫鈎斷鏈”，構築“小院高墻”，推動製造業回流，構建排他性的產業鏈供應鏈，同時加大對數實融合領域發展的戰略布局和政策支持。充分利用中國實體經濟規模大、門類齊全、完整性好、增長潛力大以及數字經濟迅猛發展的綜合優勢，推進數實融合，能夠形成數字技術對經濟發展的放大、叠加、倍增效應，真正形成競爭力強的現代化產業體系，在全球產業體系競爭中占據優勢。





文章指出，今天，中國已成為世界第二大經濟體，科技創新不斷取得新突破，企業發展整體實力持續提升。同時也要看到，中國部分產業“大而不強”“全而不精”，國際競爭力還不夠強，部分關鍵核心技術被“卡脖子”。中國數字技術尚未全面融入實體經濟全產業鏈、全生命周期，數實融合動力還不足、融合尚不平衡。進一步以數實融合提升產業體系競爭力，需做好幾個方面的統籌。





一方面，要統籌數字經濟和實體經濟。數字經濟是新一輪國際競爭的重點領域，實體經濟是中國經濟發展的根基，需將兩者統籌起來一體推進。要立足新發展階段，貫徹新發展理念，統籌數字經濟和實體經濟，正確把握國內國際經濟和科技發展態勢，加快推進數字技術運用和智能化改造、企業數字化轉型、傳統產業轉型升級等。重點在制度創新和政策供給、關鍵領域布局、數字產業優勢鍛造、數字平台和企業培育、人工智能生態構建、數字治理體系完善等方面加強統籌，全面提升現代化產業體系的質量和水平。



