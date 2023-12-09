中評社北京12月9日電／近日，國家發展改革委、國家能源局等四部門聯合發布《關於促進煉油行業綠色創新高質量發展的指導意見》，明確提出到2025年，國內原油一次加工能力控制在10億噸以內，千萬噸級煉油產能占比55%左右。新政的推出，有利於抑制煉油產能無序擴張，避免重復建設和資源浪費，並推動行業延鏈強鏈轉型升級。



經濟日報發表記者王軼辰評論文章表示，石油是一個廣泛的類別，包括原油和石油產品。原油是碳氫化合物的複雜混合體，通常作為液體存在於地下地質構造中，未經提煉的原油並沒有多少價值。煉制過程就是分離原油中各種不同成分，得到汽油、柴油、煤油、潤滑油、瀝青等各類我們需要的石油產品，以及生產烯烴、芳烴等產品的化工原料。



可以說，煉油是石油化工產業的核心環節，向上連接油氣勘探開發，向下關係到生產生活用能保障和化工原材料供應。據統計，2022年中國煉油行業年營業收入約占石油和化學工業的31%、占全國規模以上工業的4%。煉油行業的高質量發展，對中國構建現代產業體系、推動經濟社會高質量發展具有重要作用。



文章分析，既然煉油行業如此重要，為何還要設置產能“天花板”？早在2022年，中國煉油總產能已達每年9.2億噸，超過美國躍居世界第一位。但在規模提升的同時，產能利用率卻沒有同步跟上。數據顯示，2022年中國煉油行業開工率僅為70%左右，供需錯配矛盾突出。放在“雙碳”目標這個更大視野裡看，中國七成石油消費集中在交通領域，隨著新能源汽車的普及，未來對石油的需求將不斷下降。中國石油發布的《世界與中國能源展望》預計，中國石油消費將在2030年達峰，消費總量為7.8億噸。煉油產能規劃必須緊跟需求變化。



與此同時，大量上馬的煉油項目也加劇了降碳壓力。在中國每年上百億噸二氧化碳排放量中，油氣是僅次於煤炭的第二大排放源。煉油加工過程不僅會產生碳排放，其生產的汽油、柴油等下游產品的燃燒過程也會產生碳排放，降低碳排放強度必須從原油加工源頭控制。放任煉油產能無限擴張，既不經濟也無必要，還會帶來環境問題。為原油一次加工能力設置10億噸“紅線”，既留有一定安全富餘量，又能保障行業高質量發展。



文章指出，煉油產能受限，煉化行業如何破局？向有限的產能要更高的效益，關鍵在於轉向附加值更高的下游產品。碳中和目標下，新能源汽車、新能源發電設備、儲能設備的快速發展離不開化工新材料的支撐。未來中國新能源領域對化工新材料的需求將持續增長，超高分子量聚乙烯、碳纖維、EVA、POE等材料市場迎來發展機遇期。石油作為新材料生產的核心原料，在新能源規模化發展中不可或缺，將扮演新能源發展支撐角色。此外，信息技術、高端裝備、航空航天等戰略性新興產業對化工新材料的需求也在日益增長。



近年來，石油行業開始布局各類轉型技術，煉油正在向化工品和新材料轉型，以便充分發揮石油的原料屬性。在這一過程中，雖然不少企業都在追求高端化、差異化發展，但從絕大多數企業的產業結構現狀看，更多體現為“專得不夠、精得不深、特的不優、新的不亮”，尚未走出低端過剩、高端不足的發展弊端。企業要想突出重圍，必須挖掘符合未來市場發展的方向，敢投入、真創新，擺脫低端市場的價格博弈，開創快人一步、高人一籌的藍海市場。有關部門也要引導中小型煉廠向科技型方向發展，做精做特，滿足區域市場、細分領域需求。



對於傳統煉油項目，要持續優化產能結構布局。系統考慮原油進口、成品油供應保障、已建成配套設施等因素，進一步優化有關區域煉油產能布局，推動新建煉油項目有序向石化產業基地集中，實現集約集聚發展。鼓勵已有煉廠改造升級，穩妥有序推動企業實施產能優化整合，加快淘汰落後產能。同時，推進能源資源高效利用，減少煉油過程中的能量損失。加快綠色低碳發展，引導煉油過程降碳，推進二氧化碳回收利用。



文章最後說，10億噸“紅線”是道硬杠杠，關乎“雙碳”目標的實現，關乎經濟社會高質量可持續發展。在嚴控新增煉油產能的同時，推動行業轉型升級是必由之路。



