中評社北京12月9日電／时间已经进入2023年的最后一个月，中国经济发展态势如何备受关注。



证券日报发表评论员择远文章表示，读懂中国经济，要从多维度观察：既要看形和势也要看量和质，既要纵向看也要横向看。诚如国家发展改革委有关负责人12月6日所言，中国经济韧性強、潛力足、回旋余地广，长期向好的基本面没有变也不会变。



文章分析，判断经济发展态势，数据最有说服力。



中国经济总量较快增长。根据国家统计局公布的数据，今年前三季度，国內生产总值同比增长5.2%。这一增速在全球主要经济体中保持领先。



更进一步看，消费、外贸、投资在驱动增长过程中的结构性亮点，更是很好地诠释了中国经济长期向好的基本面没有变也不会变。



其一，消费回暖跑出“加速度”，重新成为拉动经济增长的“主动力”。数据显示，今年前10个月社会消费品零售总额同比增长6.9%。其中，10月份，社会消费品零售总额同比增长7.6%，比9月份增速加快2.1个百分点。



还有更多的数据，彰显消费的加快回暖。比如，国家邮政局快递大数据平台实时监测数据显示，12月4日18时26分，今年中国第1200亿件快件产生。这是快件首次突破1200亿件大关，展示出中国消费市场持续向好的良好态势。



消费是筑牢经济稳定运行的“压舱石”，反映经济韧性潛力和活力。当前，消费市场持续恢复，消费升级趋势明显，对经济增长的拉动作用将进一步凸显，为巩固经济回升向好态势奠定坚实的基础。



其二，外贸展现出“韧实力”。根据海关总署公布的数据，10月份，中国进出口同比增长0.9%，扭转了此前单月增速“四连降”。



中国外贸展现出“韧实力”的背後，离不开稳外贸政策的落地显效，也离不开众多外贸主体的坚守与创新。随著积极因素的不断积蓄，稳外贸各项务实举措效用持续发挥，中国外贸将持续向好，展现強大的韧性和综合竞争力，助推经济高质量发展。



其三，投资是推动经济回稳向好的重要抓手。国家统计局公布的数据显示，前10个月，全国固定资产投资（不含农户）同比增长2.9%。其中，项目投资（扣除房地产开发投资）同比增长7.2%。



重大项目投资量大、关联度高，对投资的带动作用明显。临近年末，各地在推进一些重大项目开工的同时，在建项目也加快建设进度，以加快形成实物工作量。此外，还有一些地方开始著手筹划2024年重大项目建设布局。可以预期的是，随著专项债等资金加快投放使用，一些重大项目有望加快形成实物工作量，带动投资增长。



诸多数据，无不彰显中国经济的強大韧性。也正因为如此，国际机构纷纷表达对中国经济前景的看好。比如，国际货币基金组织（IMF）近期分别将2023年、2024年中国GDP增速预测值从5%、4.2%上调至5.4%、4.6%；经合组织（OECD）近期将2023年中国GDP增速预测值从5.1%上调至5.2%。



综上，中国经济发展具备较多有利条件和支撐因素，将保持健康、可持续增长。

