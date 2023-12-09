以數實融合增強產業體系競爭力

中評社北京12月9日電／現代化產業體系是新發展格局的基礎，也是現代化國家的物質技術基礎。加快建設以實體經濟為支撐的現代化產業體系，關係我們在未來發展和國際競爭中贏得戰略主動。近年來，互聯網、大數據、雲計算、人工智能、區塊鏈等技術加速創新，日益融入經濟社會發展各領域全過程，數字經濟發展速度之快、輻射範圍之廣、影響程度之深前所未有。習近平總書記站在統籌中華民族偉大復興戰略全局和世界百年未有之大變局的高度強調“促進數字技術和實體經濟深度融合，賦能傳統產業轉型升級，催生新產業新業態新模式”，指出“要把握數字化、網絡化、智能化方向，推動製造業、服務業、農業等產業數字化，利用互聯網新技術對傳統產業進行全方位、全鏈條的改造，提高全要素生產率，發揮數字技術對經濟發展的放大、叠加、倍增作用”。這為進一步發揮數實融合在構建現代化產業體系中的重要作用，指明了方向路徑。



經濟日報發表廣東省習近平新時代中國特色社會主義思想研究中心特約研究員，綜合開發研究院(中國•深圳)常務副院長郭萬達文章表示，更好以數實融合推動建設更具國際競爭力的現代化產業體系，需深刻認識數實融合的重要作用。



其一，有效強化產業之間的協同聯動。現代化產業體系體現了一個國家或地區產業政策、產業類型、產業環節構成的有機聯繫，以及各產業要素產生的互動關係。數實融合既是不同產業之間互動聯繫的典型表現，也是強化產業協同發展、提高產業現代化水平的重要動力。通過新技術融合運用，能夠促進信息流、技術流、人才流、資金流、物資流的高效暢通，壓縮技術和知識的時空距離，打破產業鏈環節、地域之間的限制和壁壘，全面提升實體經濟、科技創新、現代金融、人力資源協同發展水平。



其二，有效增強對實體經濟的支撐。當前，數字技術加速向農業、工業、服務業各領域廣泛滲透，製造服務化與服務製造化協同並進，數字產業化與產業數字化迅速發展。數實融合為中國順應新一輪科技革命和產業變革潮流提供了活力和動力，能有力提升中國實體經濟發展質量、效益和競爭力，推動實體經濟朝著智能化、高端化、數字化、網絡化、綠色化方向發展。利用數字技術對傳統製造業進行全方位、全角度、全鏈條的改造，能夠推動工業技術變革和優化升級，向智能製造方向邁進；加快建設數據中心、數字平台、數字車間、燈塔工廠、工業互聯網、智慧園區等新型基礎設施，能夠推動產業集群化、高端化發展，強化戰略性新興產業、先進製造業的領先地位和競爭力。



其三，有效催生現代產業的新形態新模式。數實融合深刻改變了經濟生產函數，推動生產組織和社會分工方式向網絡化、扁平化、平台化、小微化轉型，為產業和企業的創新提供了條件和空間，能夠促進新網絡、新形態、新模式、新產業不斷湧現。大規模定制生產、個性化定制生產、無人工廠、雲製造等成為製造業新模式，虛擬實驗室、工業互聯網、智慧園區以及電商直播、數字農業、數字金融、數字展演、智慧物流、無人配送等新業態和新模式也蓬勃發展，這些都能深度嵌入現代化產業體系之中。



其四，有效提升產業體系的國際競爭力。當前，一些國家實行“脫鈎斷鏈”，構築“小院高墻”，推動製造業回流，構建排他性的產業鏈供應鏈，同時加大對數實融合領域發展的戰略布局和政策支持。充分利用中國實體經濟規模大、門類齊全、完整性好、增長潛力大以及數字經濟迅猛發展的綜合優勢，推進數實融合，能夠形成數字技術對經濟發展的放大、叠加、倍增效應，真正形成競爭力強的現代化產業體系，在全球產業體系競爭中占據優勢。



文章指出，今天，中國已成為世界第二大經濟體，科技創新不斷取得新突破，企業發展整體實力持續提升。同時也要看到，中國部分產業“大而不強”“全而不精”，國際競爭力還不夠強，部分關鍵核心技術被“卡脖子”。中國數字技術尚未全面融入實體經濟全產業鏈、全生命周期，數實融合動力還不足、融合尚不平衡。進一步以數實融合提升產業體系競爭力，需做好幾個方面的統籌。



一方面，要統籌數字經濟和實體經濟。數字經濟是新一輪國際競爭的重點領域，實體經濟是中國經濟發展的根基，需將兩者統籌起來一體推進。要立足新發展階段，貫徹新發展理念，統籌數字經濟和實體經濟，正確把握國內國際經濟和科技發展態勢，加快推進數字技術運用和智能化改造、企業數字化轉型、傳統產業轉型升級等。重點在制度創新和政策供給、關鍵領域布局、數字產業優勢鍛造、數字平台和企業培育、人工智能生態構建、數字治理體系完善等方面加強統籌，全面提升現代化產業體系的質量和水平。



另一方面，要統籌傳統產業和新興產業。中國是一個擁有14億多人口的大國，要把產業體系的完整性和自主性擺在重要位置，保持並增強產業體系完備和配套能力強的優勢。以數實融合推進現代化產業體系建設，要堅持三次產業融合發展，堅持推動傳統產業轉型升級。既要看到一批先進產業具有實現數實融合的優勢，能夠快速發揮引領作用，又要看到數實融合對傳統產業的重要意義，利用先進適用技術對傳統產業進行全方位、全鏈條的改造，能夠讓傳統產業煥發新的生命力，不斷強化傳統產業對先進產業發展的基礎性、支撐性作用。



同時，還要統籌發展和安全。二十屆中央財經委員會第一次會議對“建設具有完整性、先進性、安全性的現代化產業體系”作出重要部署。推動數實融合，也要著眼於這一要求，朝著增強完整性、先進性、安全性發力。既要防止閉門造車、低端鎖定，掉入低水平重復陷阱，又要防範“脫實向虛”“斷鏈斷供”等風險，提高產業體系的韌性和安全水平，構建優質高效的流通體系、工業體系和服務業新體系，實現各產業之間有序、暢通、高效運行。



文章認為，面向未來，進一步激發數實融合的引擎動力，打造自主可控、安全可靠、競爭力強的現代化產業體系，需在以下幾個方面切實發力。



一是堅持“以數強實”。將做實做強做優實體經濟擺在重要位置，圍繞數實融合過程中產業變革、企業創新、組織革新、技術進步、產業鏈升級、場景創造等，推動形成更多產業新模式與企業新形態。要遵循產業和企業發展規律，打造開放開源的創新生態，引領各類中小企業因地制宜、因勢利導推進數實融合，強化技術經濟聯繫，提高協作配套能力；在重點領域加快形成平台化設計、數字化管理、智能化製造、網絡化協同、全鏈條循環的數實融合生態，推動新業態新模式新產品蓬勃發展，引領各行各業消費升級；引導和支持傳統產業加快應用先進適用技術，大力培育專精特新企業和製造業單項冠軍企業。



二是強化引領示範。加快京津冀、粵港澳大灣區、長三角等地區的產業科技創新步伐，以產業創新、科技創新推動數實融合領域的創新，在科技前沿方向加快突破；打造一批高質量的工業互聯網平台、數字工廠、算力中心，加快推廣集成化、標準化、模塊化運用，提供行業系統解決方案；推動智慧園區建設，支持重點經濟開發區數字化改造，建立科學的數實融合評價體系，推廣標杆建設經驗；加快數實融合在先進產業集群的創新實踐，可考慮打造一批具有鮮明特色的數實融合發展試驗區，深化國家數字經濟創新發展試驗區建設，打造具有國際競爭力的數字產業集群。



三是推動開放創新。數實融合必須著眼於推動國內國際雙循環相互促進，實施動態開放、內外聯動的融合。要學習借鑒其他國家在數實融合領域的先進理念、經驗做法，推進創新鏈、產業鏈、資金鏈、人才鏈“四鏈”融合，強化企業科技創新主體地位，支持企業深度參與全球產業分工與合作，嵌入全球創新網絡，提升話語權和競爭力。在全球人工智能產業規模和市場快速擴大、技術競爭日趨激烈的背景下，支持有條件的企業加快人工智能技術創新、知識創新、應用創新，利用中國市場規模大、應用場景豐富等優勢，加快人工智能與實體經濟融合步伐，開辟新領域、新賽道。



四是加強政策保障。需完善頂層規劃設計，堅持整體謀劃、穩中求進、循序漸進，增強實體經濟與數字經濟各領域各行業之間、產業鏈供應鏈之間的政策系統性、協同性。要大力優化新型基礎設施的管理措施，提升互聯互通水平，加大產業共性技術供給，創新共建共享機制；提升數字治理現代化水平，完善數據資源流通、交易、安全保障、基礎設施監管等機制；從全球視野布局產業鏈供應鏈，不斷提升產業鏈供應鏈韌性和安全水平；大力培養數字化規劃、工業數據分析、工業互聯等方向的專業技術人才，為數實深度融合提供人才支撐。







