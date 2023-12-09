推動工業向清潔低碳轉型

中評社北京12月9日電／我國工業領域能源消費量占全國總體消費量的65%左右，是碳排放的重點領域，也是實現碳達峰與碳中和目標的主戰場。加快工業綠色發展、提高工業經濟“含綠量”是推進新型工業化的應有之義，應將綠色低碳理念根植產業結構調整、生產能源消耗、資源循環利用等全過程，推動工業產業向清潔低碳轉型。



近年來，山東在綠色新型工業化發展方面成效顯著，落後動能加速出清，傳統產業持續優化，新興產業增勢強勁。如山東省泰安市在推進工業綠色化方面的做法就頗具代表性，他們將綠色低碳理念貫穿於賽道選擇、項目建設、企業培育、生產製造、資源利用全過程，努力構建以綠色工廠、綠色產品、綠色園區、綠色供應鏈為主要內容的綠色製造體系，培育壯大綠色製造新動能。通過實施源頭禁限、過程減排、末端治理全過程管控，放大減污降碳協同效應。統籌做好能耗雙控工作，有效改善能源消費結構。嚴控“兩高”項目盲目發展，對存量“兩高”項目加大升級改造、綠色轉型力度，不斷提升工業經濟“含綠量”。



不過，當前綠色工業化發展還面臨一系列問題和挑戰，比如清潔生產技術和裝備水平有待提升，企業成本壓力較大，專業人才供給不足，綠色工業化制度和政策有待完善，國際合作和標準對接有待加強等，需要綜合施策加以解決。



要推動產業結構向高端化、綠色化轉型。一方面要加快發展以新能源、新材料等為代表的戰略性新興產業，持續開展綠色工廠建設，加快構建綠色供應鏈，著力打造綠色園區。另一方面要堅決遏制高能耗、高排放項目盲目發展和低水平重復建設。



推動生產能源消費低碳化、清潔化。這需要狠抓降碳減排，推進工業生產全過程能耗、污染物的控制，大力優化工業用能結構。通過能源減量替代、多能高效互補利用、智慧節能等措施，破除能源結構偏煤、能源效率偏低的狀況。此外，推進生產過程清潔化，強化源頭、過程和末端協同減污。



推動資源利用循環化、再生化。要深化“畝產效益”綜合評價改革，積極推進資源整合和盤活利用，大力發展循環經濟，提高工業領域資源節約集約水平。在資源開發環節，根據地區資源特點和經濟需求，先科學規劃，再有序合理開發。在資源供給環節，加強上下游企業間原材料供需結構匹配，促進有效、協同供給，強化企業、園區、產業集群之間的循環鏈接，確保資源集約高效利用。



來源：經濟日報 作者：欒盛磊（山東省習近平新時代中國特色社會主義思想研究中心省委黨校基地研究員、中共山東省委黨校教授）

