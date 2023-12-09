引導實體產業擴面提質

中評社北京12月9日電／以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業，實現新型工業化是關鍵任務。當前，浙江以實施三個“一號工程”為工作重點，堅定不移走新型工業化道路，加快打造一批世界級先進製造業集群，持續穩步推進製造強省建設。



新型工業化是強國之路，先進製造業是強國之基。推進新型工業化和先進製造業集群高質量發展既是浙江踐行“八八戰略”的務實之舉，也是打造現代化產業體系的物質技術基礎，更是浙江在不斷探索新型工業化道路上實現“勇當先行者、譜寫新篇章”新定位新使命的積極探索。



浙江是工業大省、製造業大省。今年以來，面對新形勢新任務，浙江努力適應並引領新一輪科技革命和產業變革，深入推進“415X”先進製造業集群高質量發展，通過強化企業創新主體地位、平台支撐賦能作用、跨群融合創新，著力構建“企業主體+平台賦能”一體貫通的創新網絡；同時，以高能級平台為關鍵載體加快集聚，以特色小鎮為載體形成“產、城、人、文”有機結合的重要產業平台，著力構建“高能級平台+特色小鎮”優勢互補的平台體系，推動上下游產業鏈協同，促進產供銷一體融合，努力走出一條科技含量高、經濟效益好、資源消耗低、環境污染少、人力資源優勢得到充分發揮的新型工業化道路。此外，發展新型工業化也是擦亮“浙江製造”金字招牌的重要手段，尤其伴隨著杭州亞運會的成功舉辦，浙江本土製造企業在更大舞台上展示了自己的先進理念、前沿技術以及優質產品，進一步在全球價值鏈、創新鏈、產業鏈中擴大品牌影響力。



在推進新型工業化發展過程中，既要把握其基本規律，也要因地制宜發揮優勢。長期以來，浙江以數字經濟見長，以先進製造業為基礎，堅定不移地走出了一條創新驅動下的數實融合發展道路。浙江通過把建設製造強國同發展數字經濟、產業信息化有機結合，全面推進智能製造、企業數字化轉型，形成了工業互聯網創新發展、“數字技術+實體經濟”深度融合的產業形態。



推進新型工業化是一個系統工程，需要凝聚各方力量。未來，浙江仍要強化黨委、政府的統一領導，幹在實處、狠抓落實，做好各方面政策和要素保障，不斷調動企業主體積極性，廣泛吸引社會力量，以新型工業化推動實體產業擴面提質。在生產對象上，要充分發揮浙江數字技術、平台等優勢禀賦，推動實體企業從傳統線下產品供給向線上線下相結合的“產業+服務”式供給升級，滿足新時代日益增長的個性化需求和消費體驗；在生產能力上，還需進一步加快實體企業數字化改造進程，全面提升整體智能製造水平，重點發展工業應用軟件，推動數字服務能力與製造領域融合共生，促進服務型製造發展，構建更加精準、優質、高效的產業集群服務新生態，匯聚起推進新型工業化發展的強大合力。



來源：經濟日報 作者：李景



