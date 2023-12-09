外匯局：進一步深化外匯領域改革開放

中評社北京12月9日電／據中國證券報報導，國家外匯管理局12月8日消息，國家外匯管理局日前發布《國家外匯管理局關於進一步深化改革 促進跨境貿易投資便利化的通知》。國家外匯管理局表示，下一步將按照中央金融工作會議部署要求，堅持統籌發展和安全，進一步深化外匯領域改革開放，以支持科技創新和中小微企業為重點優化外匯服務，加大政策實施和工作推進力度，持續提升跨境貿易和投融資便利化水平，促進穩外貿穩外資，更好服務實體經濟高質量發展。



加強和完善外匯領域政策供給



《通知》共包括9項政策措施。其中，經常項目政策措施4項，主要是進一步完善特殊貿易外匯收支管理，將前期已在部分區域試點實施的便利化措施推廣至全國，具體包括優化市場採購貿易外匯管理、放寬加工貿易收支軋差淨額結算、完善委托代理項下跨境貿易資金收付、便利境內機構經營性租賃業務外匯資金結算等。



資本項目政策措施5項，主要是拓展資本項目便利化政策及更新優化部分資本項目外匯管理，具體包括全國推廣跨境融資便利化試點改革政策、放寬境外直接投資（ODI）前期費用規模限制、便利外商直接投資（FDI）境內再投資項下股權轉讓資金和境外上市募集資金支付使用、完善資本項目收入使用負面清單管理、取消外債賬戶異地開立核准等。



國家外匯管理局副局長、新聞發言人王春英表示，在宏觀上，加強和完善外匯領域政策供給，增強政策的系統集成，圍繞經常項目和資本項目便利化深化改革開放，不斷完善外匯市場“宏觀審慎＋微觀監管”兩位一體管理框架，助力構建中國特色現代金融體系。在微觀上，積極促進穩外貿穩外資，進一步優化管理流程，簡化操作環節，便利市場經營主體合規辦理跨境貿易和投融資業務，有效激發市場活力，更好服務實體經濟高質量發展。



支持科技型中小企業創新發展



中央金融工作會議提出，加強對新科技、新賽道、新市場的金融支持。對此，《通知》明確了具體措施。