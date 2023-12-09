政治局會議部署2024年經濟工作

中評社北京12月9日電／據中國網報導，中共中央政治局12月8日召開會議，分析研究2024年經濟工作。按照過往經驗，在每年12月份的政治局會議召開之後一周之內，中央經濟工作會議就將舉行。



分析人士認為，此次政治局會議的主要內容，是為隨後召開的中央經濟工作會議定調。會議關於2024年經濟工作部署的一系列新提法，值得深入領會。



穩中求進、以進促穩、先立後破



此次會議在重申“穩中求進”工作總基調的同時，又提出了“以進促穩、先立後破”兩個新要求，頗有深意。



專家認為，“以進促穩”即以高質量發展促進穩定。財信研究院副院長伍超明對中國網財經表示，會議強調“以進促穩”，釋放了一個重要信號：在我國“高質量發展扎實推進”後，新動能體量不斷提升，逐漸成為“穩”的重要力量。明年要加快高質量發展，在科技創新、內生動能培育等“進”方面取得更多進展，讓經濟中“進”的底色更濃，成色更足。



而所謂“先立後破”，則是要做好新舊模式之間的銜接和切換。“這裡的立和破，包括但不限於房地產發展新模式、能源結構以及政府債務管理機制等，在新機制正式成型之前，原有的模式還將繼續運行。”民生銀行首席經濟學家溫彬表示。



強化宏觀政策逆周期和跨周期調節



與7月那次政治局會議提出的“加強逆周期調節和政策儲備”相比，12月8日政治局會議中的措辭變為了“強化宏觀政策逆周期和跨周期調節”。