政策舉措密集出台　夯實經濟回升基礎

中評社北京12月9日電／據人民日報報導，今年前三季度，全國新設民營企業706.5萬戶，同比增長15.3%；截至今年9月底，全國登記在册民營企業數量超過5200萬戶，民營企業在企業總量中的占比達到92.3%……今年以來，民營企業交出一張亮眼“成績單”。



貢獻50%以上稅收、60%以上GDP、80%以上城鎮就業……作為推動經濟增長重要力量，民營經濟發展態勢備受關注。



在國際環境複雜嚴峻、國內經濟下行壓力加大的背景下，得益於系列政策持續發力，民營經濟發展韌性持續顯現，進一步夯實經濟回升基礎。



政策“組合拳”共促民營經濟高質量發展



今年以來，一系列促進民營經濟發展的政策舉措接連落地，這背後，折射出我國“提振民企發展信心”的堅定決心。



今年9月，中央編辦正式批覆在國家發展改革委內部設立民營經濟發展局，作為促進民營經濟發展壯大的專門工作機構，加強相關領域政策統籌協調，推動各項重大舉措早落地、見實效。



融資難、融資貴一直是制約民營經濟發展的重要因素。近日，八部門聯合印發《關於強化金融支持舉措 助力民營經濟發展壯大的通知》，提出支持民營經濟的25條具體舉措，及時回應了民營企業的普遍關切。



今年7月，為促進民營經濟做大做優做強，《中共中央 國務院關於促進民營經濟發展壯大的意見》就曾提出八方面31條舉措。



從“31條”到“25條”，半年時間裡，一系列促進民營經濟發展壯大的措施接續出台，打出一套政策“組合拳”。