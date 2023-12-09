政策助力綠色金融市場發展

中評社北京12月9日電／據中國證券報報導，近日，國務院印發的《空氣質量持續改善行動計劃》（以下簡稱《計劃》）強調，積極發揮財政金融引導作用。其中提出，“按要求對銀行業金融機構開展綠色金融評價，吸引長期機構投資者投資綠色金融產品。積極支持符合條件的企業、金融機構發行綠色債券，開展綠色債券信用評級，提高綠色債券的信息披露水平”。



作為綠色金融體系的重要組成部分，綠色債券在推動低碳轉型的過程中發揮著重要作用。根據中國人民銀行公布的數據顯示，截至2023年三季度末，中國綠色債券餘額1.98萬億元，居全球第二。



南開大學金融發展研究院院長田利輝在接受《證券日報》記者採訪時表示，《計劃》中關於提升信息披露水平、完善政策支持體系等方面舉措的實施，有助於提高綠色債券市場的透明度和規範性，增強市場的信任度和參與度，推動綠色金融市場的健康發展。同時，有助於促進經濟的可持續發展，為實現空氣質量持續改善的目標提供有力支撐。



早在2021年，中國人民銀行印發的《銀行業金融機構綠色金融評價方案》中，綠色債券被納入銀行業金融機構綠色金融評價體系。



東方金誠綠色金融部助理總經理方怡向對《證券日報》記者表示，《計劃》中再次強調銀行業金融機構開展綠色金融評價的重要性，有助於激勵銀行業金融機構進一步增加對綠色債券的投資，為綠色債券市場帶來增量資金。



2022年11月份，中央結算公司發布《中債綠色債券環境效益信息披露指標體系》，提出了綠色債券募集資金所投綠色項目應披露的環境效益定量和定性指標。今年11月份，綠色債券標準委員會發布了《綠色債券存續期信息披露指南》，為綠色債券發行人及中介機構提供了綠色債券存續期信息披露方法參考。此次《計劃》中再次提出，要提高綠色債券的信息披露水平。