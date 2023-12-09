中評社北京12月9日電／據人民日報報導，民營經濟是推進高質量發展的重要基礎。《中共中央國務院關於促進民營經濟發展壯大的意見》印發後，如何“促進民營經濟做大做優做強”，受到廣泛關注。今年以來，圍繞民營經濟發展壯大，金融支持25條、市場監管22條、便民辦稅28條等一系列政策措施推出，聚焦關鍵環節、熱點問題，提出解決方案。



今年，人民日報總編室、人民網“領導留言板”聯合推出“助力民營經濟健康發展、高質量發展”意見建議征集活動。截至12月5日，群眾通過“領導留言板”反映各類涉企留言17604件，其中15378件得到瞭解決或持續關注。針對反映較為集中的民營企業融資、溝通機制、營商環境等話題，記者採訪相關領域人士，談對策、看落實。



做好金融支持，持續暢通民營企業多元化融資渠道



留言顯示，部分中小微企業在經營中存在流動資金不足、融資貴融資難的問題。



今年以來，多部門多措施並舉，繼續拓寬渠道、引導更多金融活水流向民營經濟：加大再貸款支持力度，繼續用足用好普惠小微貸款支持工具；持續開展中小微企業金融服務能力提升工程；拓寬多元化融資渠道，提升企業融資便利性……



截至今年三季度末，普惠小微貸款餘額28.74萬億元，同比增長24.1%。日前召開的中央金融工作會議將中小微企業列入“優化資金供給結構”的重點方向，將普惠金融列為“五篇大文章”之一。



在交通銀行公司機構業務部副總經理周瑋看來，金融機構應聚焦打造多層次民營企業金融服務體系，助力民營企業暢通融資渠道。但周瑋坦言：“由於部分民營企業存在行業競爭壓力大、財務專業度不高等問題，一些金融機構出於控制風險等考慮，對這些企業的信貸投放會很慎重。”