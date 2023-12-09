六個“持續向好”彰顯我國經濟韌性強亮點多

中評社北京12月9日電／據人民日報報導，今年是全面貫徹落實黨的二十大精神開局之年。面對複雜嚴峻的國際環境和艱巨繁重的國內改革發展穩定任務，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，各地區各部門更好統籌國內國際兩個大局，更好統籌疫情防控和經濟社會發展，更好統籌發展和安全，我國國民經濟持續恢復、總體回升向好，高質量發展扎實推進，產業升級厚積薄發，糧食能源安全得到有效保障，社會大局保持穩定。特別是三季度以來，隨著宏觀調控政策一系列“組合拳”發力顯效，主要經濟指標企穩回升，經濟運行中的積極因素積累增多，在六個方面呈現持續向好的發展態勢，彰顯了我國經濟韌性強、亮點多，為實現全年經濟社會發展目標打下了良好基礎。



經濟增速在主要經濟體中位居前列，發展質量持續向好



今年以來，全國上下認真貫徹落實黨中央、國務院決策部署，堅持穩中求進工作總基調，突出做好穩增長、穩就業、穩物價工作，加大宏觀調控力度，促進各項政策協同發力，我國經濟在量的合理增長和質的有效提升上都取得明顯成效。前三季度國內生產總值（GDP）91.3萬億元，按不變價格計算，同比增長5.2%，比去年全年快2.2個百分點，高於市場預期。其中，第一、二、三季度分別增長4.5%、6.3%、4.9%，呈現“前低、中高、後穩”態勢，經濟持續恢復向好，速度和質量共進。



內需特別是消費對經濟增長的“壓艙石”作用增強。今年以來，在促消費政策持續發力顯效作用下，以及“五一”“十一”假期出游需求旺盛、“雙11”網絡購物節等因素帶動下，市場活力不斷增強，市場銷售增長加快，消費成為拉動經濟回升向好的主要亮點。前三季度，內需對經濟增長的貢獻率達113%，其中最終消費支出對經濟增長的貢獻率達83.2%。



創新驅動能力不斷提高。隨著高水平科技自立自強扎實推進，部分領域關鍵核心技術實現突破和產業化，如國產大飛機完成商業首航、國產大型郵輪交付、中國空間站全面建成、搭載國內先進制程芯片的國產手機開售等，科技創新對經濟增長的帶動作用提升。



綠色低碳轉型步伐加快。1—10月份，風力、太陽能發電量同比分別增長10.8%和12.5%，顯著高於全國規模以上工業發電量4.4%的增長；前三季度，太陽能電池、新能源汽車產量分別同比增長63.2%和26.7%。在全球經濟增長動能放緩、地緣政治衝突持續發酵的情況下，我國經濟頂住了壓力，經濟增速在主要經濟體中位居前列，仍然是全球增長最大引擎。這樣的成績難能可貴、來之不易。