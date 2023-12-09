迄今最多邏輯量子比特計算機問世

中評社北京12月9日電／據科技日報報導，量子計算領域的一項紀錄再次被打破：美國波士頓量子計算初創公司QuEra建造的新型量子計算機擁有迄今數量最多的邏輯量子比特——達到48個，是此前邏輯量子比特數量的10倍多。與標準量子比特不同，邏輯量子比特容錯率更高。這一成果向構建出實用量子計算機邁出了重要一步，相關論文發表於最新一期《自然》雜誌。



量子計算機能完成多複雜的計算取決於它包含的量子比特的數量。最近，IBM和總部位於加利福尼亞的“原子計算”公司推出了擁有1000多個（數量是此前的3倍多）量子比特的設備，但這些新設備的計算能力並沒有顯著提高，因為傳統量子比特數量越多，產生的錯誤往往也更多。



鑒於此，QuEra公司轉而致力於增加量子計算機邏輯量子比特的數量，以製造出容錯能力更強的量子計算機。邏輯量子比特是通過量子糾纏相互連接的量子比特組。



在最新研究中，科學家使用激光和磁鐵的力，將一個真空容器中的數千個銣原子冷卻到接近絕對零度，使原子的量子特性最為突出。隨後，他們再次用激光照射原子以精確控制其量子態。他們利用原子創建了280個量子比特，然後用另一束激光脈衝讓其中一組量子位發生糾纏（如一次糾纏7個量子比特），制成一個邏輯量子比特。借助這種方法，研究人員一次可製造多達48個邏輯量子比特，是以前數量的10倍多。



此外，最新量子計算機用激光束制成的“光鑷”使量子比特相互靠近，從而相互作用並交換信息，而IBM和谷歌製造的基於芯片的量子計算機，必須使用多條導線來控制每個量子比特，控制能力相形見絀。



研究團隊在新量子計算機上實現了幾種計算機操作，以測試邏輯量子比特的性能，結果發現其容錯率更高。團隊估計，完全容錯或無錯誤的量子計算機將需要數千個邏輯量子比特。