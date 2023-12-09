國內首款“地鐵彈性車輪”即將投用

中評社北京12月9日電／據科技日報報導，日前，記者從中車戚墅堰機車車輛工藝研究所股份有限公司（以下簡稱“中車戚墅堰所”）獲悉，其研發的時速80公里B型地鐵車輛用彈性車輪，已通過裝車運用考核暨載客運營前評審，即將在無錫地鐵正式投入載客運營。這將是彈性車輪首次在我國地鐵領域實現載客運營。



據瞭解，該產品是首款採用正向自主設計的減振降噪地鐵彈性車輪，針對我國地鐵車輛載客量大、運行速度快、線路狀況複雜等特點，對產品結構及性能進行了全新設計。採用國際領先的分塊式壓剪復合型橡膠結構，通過對金屬和橡膠結構的優化，實現更高承載能力。針對地鐵踏面制動高溫環境，研製了特殊配方的耐高溫橡膠材料，滿足極端制動高溫環境下的承載性能和可靠性，確保橡膠的長壽命；採用雙重連接裝配結構以及安全冗餘保護結構，進一步確保了極端狀態下的安全可靠性。



目前，經線路運用測試，該產品減振降噪效果顯著，可降低地鐵車輛噪聲10—15分貝，衰減車輛振動50%—70%，易耗件壽命可達10年以上，可實現免維護使用，具有低碳環保、技術先進、安全性高、服役壽命長等眾多優勢。



中車戚墅堰所總經理李培順介紹，中車戚墅堰所從2000年起專注於彈性車輪的研發和製造，是具備完善的自主化設計、仿真、試驗以及產業化能力的彈性車輪企業。現已形成3大系列、10餘種彈性車輪產品，產品覆蓋低地板有軌電車、輕軌和地鐵車輛平台。截至目前，1.5萬餘套產品先後在北京、沈陽、南京等10餘座城市、20餘條線路中應用，市場占有率超90%，並出口中東、東南亞和非洲等海外市場。



