支持中央企業發行綠色債券

中評社北京12月9日電／據人民網報導，據中國證監會消息，為充分發揮資本市場優化資源配置重要功能和中央企業綠色投資引領示範作用，中國證監會和國務院國資委日前聯合發布《關於支持中央企業發行綠色債券的通知》（以下簡稱《通知》）。



《通知》主要內容包括：一是完善綠色債券融資支持機制，發展節能降碳、環境保護、資源循環利用、清潔能源等各個產業；二是助力中央企業綠色低碳轉型和高質量發展，合理安排債券融資，加快形成綠色低碳生產方式，強化綠色科技創新，發揮中央企業綠色低碳發展示範作用；三是發揮中央企業綠色投資引領作用，引領綠色發展重點領域資金供給，支持中央企業開展基礎設施REITs試點；四是加強組織實施保障，證監會與國務院國資委合力推動中央企業更好運用綠色債券融資，優化資本市場服務綠色領域融資。



證監會表示，近年來，證監會認真踐行新發展理念，積極推動資本市場服務綠色發展。2016年啟動綠色債券試點，健全綠色債券發行主體、募集資金投向、信息披露等相關制度安排，大力支持符合條件的企業通過綠色債券融資發展，穩步擴大綠色債券規模。國務院國資委推動中央企業積極參與綠色債券市場，利用債券市場改革發展機遇加快推動綠色低碳轉型和高質量發展。截至目前，交易所市場累計發行綠色債券超過7000億元，募集資金投向資源節約與循環利用、污染防治、清潔能源、生態保護等領域，有效引導要素資源更多配置到綠色領域。



業內人士認為，中央企業是我國實現碳達峰、碳中和目標的關鍵主體，也是綠色債券發行的主力軍。此次《通知》的發布，將進一步提升資本市場服務中央企業綠色低碳發展能力，支持中央企業產業結構和能源結構優化升級，強化中央企業綠色低碳技術科技攻關和應用布局，形成示範效應，更好帶動支持民營經濟綠色低碳發展，促進經濟社會發展全面綠色轉型。



