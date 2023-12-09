中評社北京12月9日電／據光明日報報導，近日出版的《求是》雜誌刊發習近平總書記的重要文章《推進生態文明建設需要處理好幾個重大關係》，“雙碳”承諾和自主行動的關係是其中之一。習近平總書記深刻指出，推進碳達峰碳中和是黨中央經過深思熟慮作出的重大戰略決策，是我們對國際社會的莊嚴承諾，也是推動經濟結構轉型升級、形成綠色低碳產業競爭優勢，實現高質量發展的內在要求。習近平總書記的重要論述，為我們積極穩妥推進碳達峰碳中和，推動實現人與自然和諧共生的現代化提供了重要遵循。



中華民族向來尊重自然、熱愛自然，綿延5000多年的中華文明孕育著豐富的生態文化。新時代以來，在習近平生態文明思想的指引下，我們努力建設人與自然和諧共生的現代化，我國生態文明建設取得顯著成效。促進人與自然和諧共生，是中國式現代化的鮮明特點和本質要求。尊重自然、順應自然、保護自然，是全面建設社會主義現代化國家的內在要求。習近平總書記在首個全國生態日之際作出重要指示強調，以“雙碳”工作為引領，推動能耗雙控逐步轉向碳排放雙控，持續推進生產方式和生活方式綠色低碳轉型。黨的二十大報告明確到2035年我國發展的總體目標，其中之一就是“廣泛形成綠色生產生活方式，碳排放達峰後穩中有降，生態環境根本好轉，美麗中國目標基本實現”。



實現“雙碳”目標，不僅是建設人與自然和諧共生的現代化的必然要求，也是滿足人民群眾對美好生活需要的必然要求。良好生態環境是人民群眾迫切需要的公共產品，也是最普惠的民生福祉。創造良好的生態環境，是更好滿足人民群眾對更高品質生活向往的題中應有之義。作為當今世界最大的發展中國家，中國提出用最短時間實現從碳達峰到碳中和，表明了堅持走綠色低碳高質量發展之路的決心，展現了積極應對全球氣候變化、踐行人類命運共同體理念的大國擔當。我國積極穩妥推進碳達峰碳中和，將助力推動形成全球綠色環境治理新格局。



實現“雙碳”目標是一場廣泛而深刻的變革，不是輕輕鬆鬆就能實現的。我們承諾的“雙碳”目標是確定不移的，但達到這一目標的路徑和方式、節奏和力度則應該而且必須由我們自己作主，決不受他人左右。實現碳達峰碳中和，等不得也急不得，不可能畢其功於一役，必須堅持穩中求進、逐步實現。要立足我國國情，堅持先立後破，加快規劃建設新能源體系，確保能源安全。與此同時，不斷優化產業結構，大力發展綠色低碳產業，使發展建立在高效利用資源、嚴格保護生態環境、有效控制溫室氣體排放的基礎上，合力降碳、減污、擴綠、增長，做好統籌協調這篇大文章。處理好“雙碳”承諾和自主行動的關係，既要立足當下，穩步推進，又當放眼長遠，把握好降碳的節奏和力度，實事求是、循序漸進、持續發力。