全球首座電熱熔鹽儲能注汽試驗站投產

中評社北京12月9日電／據光明網報導，6日，全球首座電熱熔鹽儲能注汽試驗站在位於遼寧盤錦的遼河油田竣工投產。這標誌著我國自主研發的電熱熔鹽新型儲能注汽技術實現“從0到1”的突破。



據瞭解，遼河油田作為國內最大稠油、高凝油生產基地，注汽系統年消耗天然氣約14億立方米，排放二氧化碳303萬噸。高能耗、高碳排的現狀與綠色轉型高質量發展的矛盾，讓遼河油田亟須探索清潔能源替代的有效途徑。



現有熔鹽儲能技術是以液態熔鹽作為儲熱和傳熱工質，把光熱或穀電、綠電轉化為熱能儲存在熔鹽中，再連續釋放熱能產生過熱蒸汽用於發電。遼河油田通過獨創研製的蒸汽發生系統，將油田回用軟化污水與高溫熔鹽換熱產生濕飽和蒸汽直接用於油田注汽生產，有效減少能量過程損耗，綜合效率從熔鹽儲能發電系統的35%提高到90%以上，是突破該領域技術應用場景的一次全新嘗試。



遼河油田將該項目列為重點科研攻關項目，於2022年12月開展電熱熔鹽儲能注汽技術研究與試驗，成功攻克了“電熱熔鹽儲能換熱循環工藝”“蒸汽發生器幹度精準調控”等關鍵技術，形成了包括“熔鹽工藝技術”“高溫儲罐技術”等5類14項核心技術，申請國際發明專利1項，國內發明專利9項。



隨著該技術不斷成熟，實現綠色能源規模化、產業化發展，預計未來可替代蒸汽輔助重力洩油、蒸汽驅采油等技術，每年可為遼河油田減耗天然氣10.4億立方米，減排二氧化碳225萬噸，消納穀時電、綠電108億度。