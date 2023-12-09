積極因素不斷增多　外貿向好態勢持續鞏固

中評社北京12月9日電／據經濟參考報報導，12月7日，海關總署發布的數據顯示，今年前11個月，我國貨物貿易進出口總值37.96萬億元人民幣，與去年同期（下同）持平。其中，11月當月，進出口3.7萬億元，增長1.2%，比10月份增速高出0.3個百分點。海關總署統計分析司司長呂大良表示，進入四季度，我國外貿發展的積極因素不斷增多，進出口連續2個月同比增長，穩中向好的發展態勢持續鞏固。



對於我國外貿的整體表現，中央財經大學國際經濟與貿易學院院長張曉濤在接受《經濟參考報》記者採訪時表示，當前我國外貿呈現穩中向好的趨勢，從外部看，得益於全球經濟逐步復甦，對進口出口形成基本支撐；從內部看，我國各類穩外貿政策落地顯效，外貿企業對不確定性逐漸適應並積極應對，形成外貿向好發展的內生動力。



在總體規模保持穩中有進的同時，外貿結構也持續呈現積極變化。例如，在外貿產品結構方面，前11個月，我國出口機電產品12.66萬億元，增長2.8%，占出口總值的58.6%。其中，手機8852.5億元，增長3.3%；汽車6529.2億元，增長79.6%。



對此，中國機電產品進出口商會總監兼新聞發言人高士旺對記者表示，全球需求側的補庫存和需求正常化對具備供應鏈韌性的中國機電產品構成支撐。“機電產品在消費品、投資品、中間品等各環節都具有完整的產業優勢，在全球貨物貿易企穩、社會消費品需求回暖等綜合形勢下，相關領域出口的外需前景明顯好轉。”



另外，在貿易方式上，一般貿易作為我國對外貿易的主要方式，比重提升。前11個月，我國一般貿易進出口24.58萬億元，增長1.6%，占我國外貿總值的64.8%，比去年同期提升1個百分點。



外貿主體方面，民營企業進出口保持增長。前11個月，民營企業進出口20.24萬億元，增長6.1%，占我國外貿總值的53.3%，比去年同期提升3.1個百分點。



市場方面，新興市場保持良好增長態勢。例如，前11個月，我國對共建“一帶一路”國家合計進出口17.65萬億元，增長2.6%，高出整體增速1.4個百分點。