多維數據彰顯中國經濟澎湃活力

中評社北京12月9日電／據光明網報導，臨近年底，國內外各方面高度關注中國經濟運行情況。近日，多個部門相繼發布經濟數據，顯示我國經濟持續向好。



國家郵政局數據顯示，截至12月4日，我國今年快遞業務量突破1200億件，創歷史新高。自今年3月起，我國單月快遞量超百億件，月均業務收入超900億元，創歷史新高。從2021年以來，我國快遞年業務量連續三年突破1000億件，快遞業的高速發展，正成為中國經濟活力的新動能。



中國物流與採購聯合會公布數據顯示，11月份，中國電商物流指數為113.1點，比上月提高1.2點。總業務量指數和農村業務量指數均創出年內新高。2023年前11個月，電商物流總指數已恢復到近5年高位。



國鐵集團最新數據顯示，前11個月，中歐班列累計開行16145列，發送貨物174.9萬標箱，同比分別增長7%、19%，其中運量已超2022年全年總量。目前，中歐班列已通達歐洲25個國家217個城市，運量持續大幅增長，凸顯我國對外貿易穩中向好的態勢。



中國的經濟發展態勢牽動著世界目光。近期，境外機構的淨買入與增持債券呈現逐月明顯增加趨勢。境外機構已連續9個月淨買入我國債券，2023年以來累計淨買入量近1萬億元，10月外資淨買入量已超過2000億元。



國際主流聲音同樣看好中國經濟前景，國際貨幣基金組織（IMF）近期分別將2023年、2024年中國GDP增速預測值從5%、4.2%上調至5.4%、4.6%；經合組織（OECD）近期將2023年中國GDP增速預測值從5.1%上調至5.2%。



數據顯示，今年前三季度，中國經濟同比增長5.2%。同期，美國、歐元區經濟同比增速分別為2.4%、約0.5%。喬治·布什美中關係基金會主席尼爾·布什表示，“中國經濟保持巨大的彈性，具有保持增長的有利因素，政府也有足夠的政策調控工具，所以我對中國經濟非常樂觀。”