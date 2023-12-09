南京：開展廉潔文化作品征集評選活動

中評社北京12月9日電／據中央紀委國家監委網站報導，“有的座位彰顯為民情懷，有的座位承載千鈞重任……但也有些座位卻是充滿誘惑的陷阱。它悄無聲息編織‘關係’，潛移默化勾起貪念，步步為營、腐化意志……人生一旦錯位，必將接受法律的審判！”這是江蘇省南京市紀委監委征集到的廉潔文化微視頻《座位·人生》中的一個片段。



今年6月，南京市紀委監委以“營造廉潔奉公氛圍，弘揚崇廉拒腐風尚，構建清廉社會生態”為主題，面向全市黨政機關和企事業單位，組織開展廉潔文化主題優秀作品征集活動，得到幹部群眾的廣泛關注和支持，累計征集到視頻類作品180餘件、平面類作品600餘件。作品內容豐富、形式多樣，有講述古代廉吏、革命先烈、優秀家風故事的短視頻，有根據真實案例改編、以案明紀釋法的微電影，有講述“清廉是福、貪欲是禍”道理、弘揚“以廉為榮、以貪為恥”價值觀的微動漫、公益廣告，還有結合行業特點、提醒防範廉政風險的廉政海報、漫畫等。



“慎獨，莫讓貪腐‘毒瘤’侵蝕你的大腦；慎初，莫讓‘第一道防線’被擊穿；慎微，莫讓‘小管湧’變成‘大塌方’；慎友，莫讓‘朋友圈’成‘包圍圈’……”系列海報作品《廉潔自律貴在“四慎”》創意新穎、引人深思；微視頻《扣好人生第一粒扣子》，以清新的筆調和溫馨的畫面提醒青年幹部“走好第一步，走好每一步”；《反“四風”系列動漫》以案例加點評的方式闡明“四風”的危害，教育黨員幹部自覺抵制歪風邪氣，弘揚清正廉潔、擔當作為的時代新風……



近日，市紀委監委組織專家進行評審，共評選出50件優秀作品。“下一步，我們將充分用好這些優秀廉潔文化資源，分批在地鐵、公交以及‘鐘山清風’新媒體等各類平台宣傳展播，以幹部群眾喜聞樂見的形式，積極傳遞崇廉拒腐正能量，努力營造風清氣正、幹事創業的良好氛圍。”市紀委監委相關負責人說。