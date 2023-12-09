貴州：打通數據壁壘　強化系統運用

中評社北京12月9日電／據中央紀委國家監委網站報導，近日，貴州省紀委監委印發數字紀檢監察體系建設五年規劃，按照“系統聯通、數據貫通、業務融通”的理念，對深入推進全省紀檢監察系統數字紀檢監察體系建設作出安排。



貴州省紀委監委以省級主建、市級輔建、縣級應用的總體思路，加強總體謀劃、系統整合、功能優化、拓展應用，深化信訪舉報、監督檢查、審查調查、綜合辦公的數字化應用，切實以數字化轉型升級助推新時代紀檢監察工作高質量發展。



“面對腐敗手段隱形變異、翻新升級，大數據、數字化技術在監督檢查、審查調查一線的作用日益凸顯。同時，機關內部管理也需要通過信息化方式來提質增效。”貴州省紀委監委辦公廳有關負責同志介紹，該省紀委監委圍繞貫通監督執紀執法和促進機關內部規範管理兩條主線，一方面建成覆蓋信訪舉報、案件監督管理、監督檢查、審查調查、巡視巡察工作等的11個紀檢監察業務應用系統，基本實現紀檢監察業務工作“全流程”數字化管理；另一方面建成涵蓋日常辦公、組織人事管理、幹部教育培訓等工作的12個綜合辦公系統，切實提升機關內部運行效率和規範管理水平。



在依托數字化提升監督效能方面，貴州省紀委監委通過搭建省管幹部廉政檔案管理系統，建立電子廉政檔案。該系統可自動抓取個人基本信息、問題線索處置情況等廉政情況指標數據，進一步摸清幹部“廉情”底數。省紀委監委還搭建檢舉舉報平台，升級12388網絡舉報受理系統、民生監督管理系統，研發與監督業務相關的數據對比分析、異常數據核對、線索處置等功能模塊，持續暢通群眾監督、民意傾聽渠道，大力推動數字化在線索核查和監督檢查工作中的運用。此外，為進一步提升數據質量水平，貴州省各級紀檢監察機關著力打通財政、民政、教育等部門數據壁壘，深化數據成果共享和綜合分析，建立疑似問題督辦核查機制，持續促進辦案效能提升。