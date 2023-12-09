河南：鄭州大學紀檢監察研究院揭牌

中評社北京12月9日電／據中央紀委國家監委網站報導，11月25日，鄭州大學紀檢監察研究院揭牌儀式在鄭州大學主校區舉行。鄭州大學黨委書記別榮海介紹，鄭州大學將立足紀檢監察學科建設，圍繞紀檢監察人才培養、學術創新、決策咨詢，高質量建設紀檢監察研究院，努力打造紀檢監察高層次人才培養重要基地和高端智庫型研究機構，為紀檢監察學科建設和紀檢監察事業的高質量發展作出更大貢獻。



據瞭解，鄭州大學紀檢監察研究院成立於2023年1月，該研究院以中國化時代化的馬克思主義為根基，加強紀檢監察理論研究，推進紀檢監察學科建設，推動紀檢監察工作高質量發展。研究院設置紀檢監察理論、監察法學、黨的紀律學和廉政學等四個學科方向，整合法學院、政治與公共管理學院、馬克思主義學院的優勢資源，在紀檢監察學科建設、人才培養、師資建設、科學研究、社會服務、交流合作等方面扎實探索、持續發力，深入推進紀檢監察學一級學科建設工作。



揭牌儀式結束後，鄭州大學紀檢監察研究院召開“新時代紀檢監察理論和實踐的創新與發展研討會”，來自國內外20餘所知名高校、科研院所的專家學者圍繞新時代紀檢監察理論和實踐等內容進行深入探討。教育部普通高等學校法學類專業教學指導委員會秘書長、中國政法大學原副校長李樹忠，甘肅政法大學黨委副書記、校長鄭高鍵以及中國人民大學法學院副院長王旭，中國社會科學院法學所研究員翟國強等專家學者作主題發言。與會師生認真聆聽，表示對推進新時代紀檢監察理論和實踐創新發展有了更進一步的瞭解。（