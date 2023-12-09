中評社北京12月9日電／據中央紀委國家監委網站報導，有這樣一副對聯：上聯是“若不撇開終是苦”，下聯是“各自捺住即成名”，橫批是“撇捺人生”。誠如聯中所言，“人”字由一撇一捺所構成，一些情緒如果撇甩不開終會釀成苦果，一些欲求要是按捺不住難免身敗名裂。



習近平總書記要求，全黨同志都要明大德、守公德、嚴私德，清清白白做人、幹乾淨淨做事，做到克己奉公、以儉修身，永葆清正廉潔的政治本色。“天下之難持者莫如心，天下之易染者莫如欲。”身在公職，尤其是身居高位、手握重權者，更應守身以正，律己以嚴，用權以廉，以初心使命為鏡，勤洗思想之垢，常思貪欲之害，長葆清廉之身。



“破山中賊易，破心中賊難”。從一些貪腐幹部被查處後的懺悔中可以看出，導致他們走上不歸路的一個普遍原因，就是面對外界的誘惑、看到他人的奢華、身處“損友”的“圍獵”，自身心態失衡、失正、失守。心正方能身正，黨員幹部要堅定理想信念，以明德引領人生之路，正確認識和處理好得與失、義與利、權與責的關係，耐得住寂寞、經得住誘惑、守得住清貧。如若心態擺不正，任憑“心中賊”為禍作亂，輕則損及身心健康，重則背離初心貪腐敗身。



要時刻自重自省，始終嚴格要求自己。戰國大儒荀子說“君子博學而日參省乎己，則知明而行無過矣”。西漢揚雄在《逐貧賦》中也說：“三省吾身，謂予無愆。”一個人能否廉潔自律，面臨最大的誘惑其實是自己，最難戰勝的敵人也是自己。懂得自省是大智，敢於自省則是大勇。“貪如火，不遏則燎原；欲如水，不遏則滔天”。作為領導幹部，尤其應該養成勤於自省的習慣，矜於細，慎乎微，時時對照黨章黨規黨紀，思為民而不忠乎，思用權而不廉乎，思交友而不慎乎，思修身而不嚴乎，思謀事而不實乎，及時排查作風之弊，做到自重、自省、自警、自勵，以防大病於未萌，治大患於始發。



永葆清正廉潔政治本色，要有一個好家風。家風連著政風。幹部的家風，不是個人小事、家庭私事，而是幹部作風的重要表現。從近年來查處的腐敗案件看，家風敗壞往往是領導幹部走向嚴重違紀違法的重要原因。黨員、幹部特別是領導幹部要清白做人、勤儉齊家、乾淨做事、廉潔從政，管好自己和家人，涵養新時代共產黨人的良好家風。涵養良好家風，貴在廉字當頭、清字打底，領導幹部要在管好自己的同時，嚴格要求配偶、子女和身邊工作人員，堅決杜絕身邊人借勢耍特權、圖享受、擠占公共資源、侵害群眾利益等不正之風。